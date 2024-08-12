Şırnak T Tipi'nde müdür değişti, yasaklar başladı

Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ni ziyaret eden Şırnak Barosu İnsan Hakları Komisyonu üyesi avukat Fadıl Tay, cezaevi müdürünün değişmesinin ardından mahpusların telefon görüşmesinde aileleriyle Kürtçe konuşmasının yasaklandığını belirtti.

8 Ağustos'ta siyasi ve adli tutuklularla görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Tay, Mezopotamya Ajansı’na konuştu.

Yeni gelen cezaevi müdürünün mahpuslara "Telefon görüşmelerinde ailelerinizle Kürtçe konuşmayacaksınız" dediğini aktaran Tay, "Bu anayasaya aykırıdır. Cezaevi kanuna aykırılıktır. Onların bunu uygulama gibi bir hakları yok. Bu uygulama tek başına bir işkencedir" dedi.

"Açık görüşte sarılmak yasak"

Avukat görüşlerinde kalem ve evrakların bulundurulmasının da engellendiğini belirten Tay, tutukluların açık görüşte aile fertlerine sarılmasının da yasaklandığını söyledi:

“Cezaevi müdürü tutuklulara 'Uyuduğunuzda koğuştaki ışığı kapatmayacaksınız ki biz görelim ne yapıyorsunuz' demiş. Bu da kanunları ayaklar altına almaktır. Bununla da sınırlı kalmamışlar 'Ailelerinizle yaptığınız görüşmelerde sarılmayacaksınız' denilmiş. Bu insanlık dışı bir uygulama. Görüşe giden avukatlar da hiçbir evrak ve kalemle içeriye giremiyor. Bunların hepsi tamamıyla keyfidir. Ben de bu uygulamayla karşılaştım. Savcılığa başvurdum, 'böyle bir kanun yok' dedi.”

"Detaylı rapor hazırlayacağız"

Baronun 13 Ağustos'ta cezaevine giderek detaylı rapor hazırlayacağını dile getiren Tay, şöyle konuştu: "Tutukluların aktarımlarını cezaevi yönetimiyle görüşeceğiz. Gereken yerlere başvurularımızı yapacağız. Bu uygulamalar 1990'lı yılları akıllara getiriyor. O yıllarda tutuklulara, 'Türkçe konuş çok konuş' diyorlardı. Şimdi bu uygulamalarda bu politikaların bir devamıdır.”

Bakanlık sorularımıza yanıt vermedi Öte yandan cezaevlerinde Kürtçe konuşulmasıyla ilgili yasakların basına yansımasının ardından Adalet Bakanlığı'ndan bilgi talep ettik. Bakanlık ile önce telefon, ardından mail üzerinden yaptığımız görüşmede "Cezaevlerinde, Kürtçe veya başka bir dilin kullanılması konusunda herhangi bir yasaklama var mıdır?" diye sorduk. Basına yansıyan yasaklamalara bilgi talep ettik ancak yanıt alamadık.

(RT)