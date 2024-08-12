Şırnak Silopi’de patlama

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Dağı’nın eteklerinde bulunan Siyahkaya yolunda bugün bir patlama meydana geldi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, patlama esnasında seyir halindeki araçlar zarar görürken, bir yurttaş hayatını kaybetti. Yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi.

İkisi ağır 10 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırı" dediği patlamayla ilgili şöyle konuştu:

"Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

"Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." (TY)