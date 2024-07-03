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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 12:13
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 12:40
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Şırnak Cezaevi’ndeki ihlaller Meclis’e taşındı

DEM Parti Şırnak Milletvekilleri Newroz Uysal Aslan ve Mehmet Zeki İrmez, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan cezaevindeki ihlalleri tespit etmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şırnak Cezaevi’ndeki ihlaller Meclis’e taşındı
Fotoğraf: Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi internet sitesi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekilleri Newroz Uysal Aslan ve Mehmet Zeki İrmez, dün ziyaret ettikleri Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki hak ihlallerine ilişkin önerge verdi.

Milletvekilleri ayrıca, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunun, cezaevini ziyaret ederek incelemede bulunmasını, konuya dair hak ihlallerini tespit ederek rapor hazırlamasını talep etti.

“Açıldığından beri hak ihlalleriyle anılıyor”

Önergede, cezaeviyle ilgili şu bilgiler yer aldı:

“Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi, hasta mahpus Yıldırım Han’ın 19 Haziran’da hayatını kaybetmesiyle bir kez daha gündeme geldi.

Bu cezaevi, faaliyete girdiği 2014 yılından itibaren işkence, kötü muamele, ayakta sayım dayatması, mahpusların sosyalleşmelerinin ve aile iletişimlerinin engellenmesi, İdare ve Gözlem Kurulları’nın verdiği keyfi kararlar gibi hak ihlalleri ile anılıyor.

Cezaevinde geçen kış ısıtma sistemlerinin çalışmaması/çalıştırılmaması nedeniyle birçok mahpus hastalandı.

Mahpusların yaptığı başvurularda sıcak su sağlanmadığı, hastane sevk işlemlerinin geciktirildiği, hasta mahpusların tedavi haklarının ellerinden alındığı, mektuplara el konulduğu, koğuşlara yapılan keyfi baskınlarla mahpusların kişisel eşyalarına el konulduğu, mahpuslara bilinçli bir politika ile disiplin cezası verilmesi suretiyle yararlanacakları hakların önüne geçildiği belirtildi.”

Bu tür uygulamaların cezaevinde sistematik haline geldiğini belirten milletvekilleri, konuyla ilgili inceleme yapılmasını istedi.

Şırnak T Tipi Cezaevi’nden Mektup Var
Şırnak T Tipi Cezaevi’nden Mektup Var
10 Şubat 2015

(AS)

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/haber/sirnak-cezaevi-ndeki-yangin-icin-soru-onergesi-179221
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