Sırma Olcay Kefeli'den 'Mühür'

Sırma Olcay Kefeli'nin "Mühür" sergisi Beyoğlu Alexandre Vallaury Binası'nda açıldı. 12 Aralık'a kadar açık kalacak serginin küratöryel danışmanlığını Saliha Yavuz üstleniyor.

Sanatçı, düşünsel ve sezgisel bir araştırmayla sanat, bilim ve tasavvufun ortak noktaları üzerinden "Mühür" serisini üretti. Bu kapsamda eserlerinde Allah'ın isimlerinin yaydığı ses titreşimlerinin tasvirini sunuyor.

Saliha Yavuz sergiyle ilgili olarak şunları söylüyor:

"Modern bilim, evrendeki her şeyin, titreşen frekanslar aracılığıyla, farklı formlara dönüştürülmüş enerji olduğunu söyler. Duyularımız dış dünyayı anlamlandırabilmek için belirli dalga boyundaki titreşimlere uyum sağlar. İleri teknoloji ve araştırmalar, tüm form ve şekillerin kesifleşmiş müzik olduğu fikrini desteklemekte ve renklerin duyulabilgidiği, seslerin görünür hale geldiği bir noktaya doğru ilerlemektedir.

"Sanatçı, 'Mühür' ile Esma-ül Hüsna'daki Allah'ın isimlerinin yaydığı ses titreşimlerinin görsel tavsvirini sunar. Balmumu mühür, basıldığı zarfın içeriğini koruyan, saklayan, muhafaza eden ve sahibi tarafından açıldığı vakit mesajı özgürleştiren, sahibine teslim eden sir sembol olarak sergiye adını verir."

Sırma Olcay Kefeli hakkında

1968'de İstanbul’da doğdu. 1985’te İstanbul Amerikan Robert Lisesi’ni bitirdi. Lise yıllarında katıldığı Seta Hidiş Atölyesi’nde, yaratıcılık, tasarım ve sanatın özgürleştirici dünyası ile tanışıp, yüksek öğrenimi için Londra’ya gitti. UAL/London College of Communication’da, Görsel İletişim Tasarımı eğitimini tamamladı. Freelance tasarımcı olarak, kurum kimliği ve illüstrasyon ağırlıklı projelerde çalıştı. 1991'den itibaren Artess Çamlıca Sanat Atölyesi’nde Prof. Süleyman Saim Tekcan ile gravür çalışmaları yaptı.

1995-96 yıllarında New York’ta Ariel Peeri Design Studio’da, uluslararası firmaların kurumsal kimlik çalışmalarını ve editoryal tasarımlarını yaptı. İstanbul’a döndükten sonra, 2005-2008 yılları arasında IMOGA’da müze sanatçısı olarak çalıştı. 2009’da Kuruçeşme’de kendi atölyesine taşındı. Karma sergilerde ve yurt içi, yurt dışı özel koleksiyonlarda yer aldı.

Sanatçı, Kuruçeşme Atölyesi’nde bir yandan kurgulayıp üretirken, diğer yandan yaratım sürecini ziyaretçileriyle paylaşıyor.(AÖ)