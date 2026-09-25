“Şirketler istediği gibi at koşturuyor, Sağlık Bakanlığı seyrediyor”

Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2025 denetim raporu, kamu-özel işbirliğiyle işletilen şehir hastanelerinde ciddi sorunlar tespit etti. 17 hastanede nihai tamamlama süreci sonuçlandırılmadı ve mali yükümlülükler belirsiz kaldı. 18 hastanenin tamamında şirketler resmi yer tesliminden önce inşaata başladı ancak bu süre işletme dönemlerinden düşülmedi. Yapılmayan işler ve eksik ekipmanlar ödemelere yansıtılmadı, şirketler sözleşmede olmayan alanlarda ticari faaliyet yürüttü, tıbbi cihaz ve mefruşatta eksiklikler bulundu. Arızalı cihazlar uzun süre kullanım dışı kalarak sağlık hizmetlerini aksattı. Sterilizasyon gecikmelerinin çoğu bildirilmedi, pazar testleri gecikti. CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Tespitler yapılıyor ancak gereği yapılmıyor" diyerek bakanlığı eleştirdi.

Sayıştay’ın bu ay yayımladığı Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu, kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle işletilen şehir hastanelerine ilişkin 22 sayfaya yayılan bulgular içeriyor.

Sayıştay, bakanlığın 2025 yılı mali rapor ve tablolarının genel olarak “tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği” görüşüne vardı. Bununla birlikte, şehir hastanelerine ilişkin tespitler mali tablolarla ilgili denetim görüşünden ayrı olarak “Diğer Bulgular” bölümünde, 32-53. sayfalar arasında yer alıyor.

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17 hastanede nihai tamamlama süreci sonuçlandırılmadı

Şehir hastanesi sözleşmeleri, fiili tamamlama belgesinin düzenlenmesinden 24 ay sonra Sağlık Bakanlığı’nın nihai tamamlama belgesini düzenlemesini öngörüyor. Sayıştay, 2025 sonu itibarıyla 17 şehir hastanesinde bu sürenin dolmasına rağmen bakanlığın nihai tamamlama sürecini sonuçlandırmadığını saptadı.

Rapor bu 17 hastanenin adını söz konusu bulgu altında tek tek sıralamıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın KÖİ modeliyle 2023 sonuna kadar hizmete açtığı hastaneler listesinde Adana, Ankara Bilkent, Ankara Etlik, Bursa, Elazığ Fethi Sekin, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura, İzmir Bayraklı, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu ve Yozgat olmak üzere 17 hastane bulunuyor. Kütahya Şehir Hastanesi ise Mart 2024’te işletme dönemine geçtiği için 2025 sonu itibarıyla iki yıllık süreyi henüz doldurmamıştı.

Nihai hesapların kapanmaması, şirketlerle bakanlık arasındaki mali yükümlülükleri de belirsiz bıraktı. Sayıştay, şirketlerin yapmadığı veya yarım bıraktığı imalatları, tıbbi cihaz ve mefruşat eksikliklerini, ticari ve idari alanlardaki farklılıkları, KDV istisnasını ve yatırımların erken ya da geç tamamlanmasından kaynaklanan süre farklarını bu belirsizlikler arasında saydı.

Sağlık Bakanlığı, 2025’te kesin hesap süreçleri için yeni düzenlemeler yaptığını ve Ocak 2026’da Elazığ, Eskişehir ve İzmir projelerinde komisyonların çalışmaya başladığını bildirdi. Sayıştay ise 2026 itibarıyla bakanlığın hiçbir hastanede bu süreci sonuçlandıramadığını kaydetti.

18 hastanenin inşaatı yer tesliminden önce başladı

Sayıştay, incelediği 18 şehir hastanesinin tamamında şirketlerin resmi yer tesliminden önce inşaata başladığını tespit etti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde şirket, yer tesliminden yaklaşık altı ay önce inşaata başladı. Bakanlık bu altı aylık süreyi hastanenin işletme süresinden düşürdü. Diğer şehir hastanelerinde ise aynı düzeltmeyi yapmadı.

Sayıştay, bakanlığın diğer hastanelerde de inşaatın fiilen başladığı tarihi esas almasını ve işletme sürelerini buna göre yeniden hesaplamasını istedi.

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Yapılmayan işler ödemelere yansımadı

Sayıştay, projelerde yer almasına rağmen bakanlığın vazgeçtiği ya da şirketlerin yapmadığı, eksik yaptığı veya tamamlamadığı işler tespit etti. Şirketler bazı ekipmanları da teslim etmedi.

Buna rağmen bakanlık, bu eksiklikleri toplam sabit yatırım tutarından ve ilgili hizmet bedellerinden düşmedi. Sayıştay, bakanlığın yapılmayan işler ve eksik ekipmanlar üzerinden yatırım tutarlarını ve hizmet bedellerini yeniden hesaplaması gerektiğini belirtti.

Şirketlerin yatırım döneminde yararlandığı KDV istisnası da mali koşullara yansımadı. Mevzuat, KDV istisnasından yararlanan projelerde hesaplanan finansman maliyeti tutarının veya buna karşılık gelen sürenin, projenin niteliğine göre kira tutarından, kira süresinden ya da işletme süresinden indirilmesini öngörüyor. Sayıştay, istisnadan yararlanan projelerde bakanlığın bu yönde işlem yapmadığını tespit etti.

Sayıştay ayrıca bazı hastanelerde çamaşırhane, yemek, laboratuvar, görüntüleme ve sterilizasyon hizmetlerinin yürütüldüğü alanların ısıtma ve soğutma giderlerini şirketlerin karşılaması gerektiğini, ancak bakanlığın bu giderleri hizmet ödemelerinden düşmediğini belirledi.

Bakanlık, 17 hastanede kesinti işlemlerini başlattığını bildirdi. Sayıştay ise kendisine sunulan belgelerde yalnızca Adana, Bursa, Elazığ, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Tekirdağ ve Mersin şehir hastanelerinde kesintiyi doğrulayabildi, diğer 10 hastanede işlemlerin tamamlanmadığını kaydetti.

Bazı şirketler projede olmayan alanlarda ticari faaliyet yürüttü

Sayıştay, bazı şirketlerin onaylı projelerde belirtilenden daha geniş alanlarda ticari faaliyet yürüttüğünü saptadı. Bazı hastanelerde ticari işletmeler, idarenin kullanımında olması gereken depoları da kullandı.

Bakanlık bu fazla kullanımları kullanım bedellerine yansıtmadı. Sayıştay, şirketlerin ilave ticari alanlardan daha fazla gelir elde etme ihtimaline dikkat çekerek bakanlığın fazla kullanımların mali etkisini hesaplamasını istedi.

Kütahya ve Tekirdağ şehir hastanelerinde ise bakanlık ticari alanların kabul süreçlerini tamamlamadı ve ticari faaliyet ücretlerini belirlemedi. Sayıştay, bakanlığın ek ticari alanları belirlemesini ve şirketlerin bu alanlar için ödemesi gereken bedelleri hesaplamasını istedi.

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Eksik ve uygun olmayan tıbbi cihazlar

Sayıştay, şirketlerin sözleşme gereği sağlaması gereken tıbbi cihaz ve mefruşatta da eksiklikler buldu.

Kütahya Şehir Hastanesi’ndeki kabul tutanaklarında bazı tıbbi cihazlar “uygun değil” olarak yer aldı. Bazı cihazlarda Ürün Takip Sistemi veya TSE Hizmet Yeterlilik belgeleri bulunmadı, bazı cihazların Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegrasyonu da tamamlanmadı. Şirket ayrıca bazı mefruşatları eksik teslim etti. Kayseri Şehir Hastanesi’nde de eksik tıbbi ekipman bulundu.

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Arızalı cihazlar uzun süre kullanım dışı kaldı

Sayıştay, bakanlık ile şirketlerin arızalı tıbbi cihazların onarım masraflarını kimin karşılayacağı konusunda anlaşamadığını da belirledi.

Taraflar bazı cihazlarda arızanın şirketten, idareden veya üçüncü kişilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirleyemedi. Yüksek sigorta muafiyetleri de onarım süreçlerini aksattı. Sonuçta bazı tıbbi cihazlar uzun süre kullanım dışı kaldı.

Sayıştay, bu durumun “sağlık hizmetinin sunumunda aksamalar yaşanmasına” yol açtığını belirtti. Kurum ayrıca sözleşmelerin, taraflar arasındaki anlaşmazlıklara rağmen şirketlere hizmeti kesintisiz sürdürme yükümlülüğü getirdiğini hatırlattı.

Sayıştay, bakanlık ile şirketlerin cihazların arıza nedenlerini birlikte belirlemesini, sorumluluğu tespit etmesini ve cihazları yeniden kullanıma açmasını istedi.

Sterilizasyon gecikmelerinin çoğu bildirilmedi

Sayıştay, bazı şehir hastanelerinde ameliyathane ekipmanlarının sterilizasyonunda sözleşmelerdeki sürelerin aşıldığını tespit etti.

Gecikmelerin büyük bölümü için yardım masasına bildirim yapılmadı ve hizmet hata puanı hesaplanmadı.

Sağlık Bakanlığı, yüklenicilere ihtar gönderdiğini, ceza ve hizmet bedeli kesintileri uyguladığını ve geçmiş dönemler için düzeltici işlemler yaptığını bildirdi. Sayıştay ise bakanlığın bu işlemleri kanıtlayan belgeleri sunmadığını, sterilizasyon gecikmelerinin ve bildirim eksikliklerinin sürdüğünü kaydetti.

Pazar testleri gecikti

Şehir hastanesi sözleşmeleri, belirli hizmetlerin fiyatlarını belirli aralıklarla pazar testine tabi tutuyor. Bu süreç, hizmet ve donanımlar için ekonomik açıdan en avantajlı fiyatın belirlenmesini amaçlıyor.

Sayıştay, Kayseri, Manisa, İstanbul Başakşehir ve Tekirdağ şehir hastanelerinde pazar testi süreçlerinin hiç başlamadığını tespit etti.

Mersin, Yozgat, Elazığ Fethi Sekin, Ankara ve Bursa şehir hastanelerinde ise bakanlık bazı hizmetlerde pazar testini tamamladı ancak bina ve arazi hizmetleri, ortak hizmetler yönetimi ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi alanlarındaki süreçleri sonuçlandırmadı. Bakanlık da pazar testlerindeki gecikmeleri kabul etti.

Sayıştay, bakanlıktan gecikmeleri gidermesini ve pazar testlerini sözleşmedeki takvime göre tamamlamasını istedi.

Kara: “Tespitler yapılıyor ancak gereği yapılmıyor” CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’ya göre, Sayıştay raporundaki bulgular şirketlerin sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğini gösteriyor. Kara, KDV istisnasından yararlanan şirketler için kira veya işletme süresinde indirim yapılmamasını eleştirerek, “Şirketler istediği gibi at koşturuyor, Bakanlık da bunu sadece seyrediyor” dedi. Yer tesliminden önce başlayan inşaat sürelerinin işletme dönemlerinden düşülmemesine de değinen Kara, bu uygulamanın kamunun şirketlere daha uzun süre ödeme yapmasına yol açacağını savundu. Kara, “Yıllardır Sayıştay’ın şehir hastanesi tespitlerinden bir ansiklopedi olur. Tespitler yapılıyor ancak gereği yapılmıyor” dedi.

(VC)