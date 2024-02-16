ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 09:31
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2024 09:32
1 dk Okuma

İLİÇ’TE GÖÇÜK

Şirketin Kanadalı yöneticisi de gözaltında

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, İliç’teki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde çöken liç yığınıyla ilgili soruşturmada 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Şirketin Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Fotoğraf: AA

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat'ta çöken liç yığınıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınanlar arasında firmanın Kanadalı yetkilisi de bulunuyor.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltında.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 9 vatandaşın göçük altında kaldığı olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

“Bilirkişi raporu bekleniyor”

Bölgede keşif ve inceleme işlemlerinin yapılarak delillerin eksiksiz toplandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir.

Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir.

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştır." (AS)

iliç
ilgili haberler
ÇÖKERTİLEN TOPLUM VE DOĞA DİLE GELDİ
İliç'te halk haykırıyor: "İnsanlar rehin alındı burada, madenin kapatılmasını istiyoruz"
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-halk-haykiriyor-insanlar-rehin-alindi-burada-madenin-kapatilmasini-istiyoruz-291940
İliç’te yığın altında açıklanandan fazla kişi olabileceğini söyleyen gazeteciye soruşturma
15 Şubat 2024
/haber/ilicte-yigin-altinda-aciklanandan-fazla-kisi-olabilecegini-soyleyen-gazeteciye-sorusturma-291936
İliç'te göçük altındaki işçiler için bekleyiş sürüyor: Ciğerimiz yanıyor
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-gocuk-altindaki-isciler-icin-bekleyis-suruyor-cigerimiz-yaniyor-291931
Bakan Bayraktar: İliç'te en az 400 bin kamyona ihtiyaç var
15 Şubat 2024
/haber/bakan-bayraktar-ilic-te-en-az-400-bin-kamyona-ihtiyac-var-291917
İliç için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
15 Şubat 2024
/haber/ilic-icin-meclis-arastirma-komisyonu-kurulacak-291893
ilgili haberler
ÇÖKERTİLEN TOPLUM VE DOĞA DİLE GELDİ
İliç'te halk haykırıyor: "İnsanlar rehin alındı burada, madenin kapatılmasını istiyoruz"
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-halk-haykiriyor-insanlar-rehin-alindi-burada-madenin-kapatilmasini-istiyoruz-291940
İliç’te yığın altında açıklanandan fazla kişi olabileceğini söyleyen gazeteciye soruşturma
15 Şubat 2024
/haber/ilicte-yigin-altinda-aciklanandan-fazla-kisi-olabilecegini-soyleyen-gazeteciye-sorusturma-291936
İliç'te göçük altındaki işçiler için bekleyiş sürüyor: Ciğerimiz yanıyor
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-gocuk-altindaki-isciler-icin-bekleyis-suruyor-cigerimiz-yaniyor-291931
Bakan Bayraktar: İliç'te en az 400 bin kamyona ihtiyaç var
15 Şubat 2024
/haber/bakan-bayraktar-ilic-te-en-az-400-bin-kamyona-ihtiyac-var-291917
İliç için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
15 Şubat 2024
/haber/ilic-icin-meclis-arastirma-komisyonu-kurulacak-291893
Sayfa Başına Git