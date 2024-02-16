Şirketin Kanadalı yöneticisi de gözaltında

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat'ta çöken liç yığınıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınanlar arasında firmanın Kanadalı yetkilisi de bulunuyor.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltında.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 9 vatandaşın göçük altında kaldığı olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

“Bilirkişi raporu bekleniyor”

Bölgede keşif ve inceleme işlemlerinin yapılarak delillerin eksiksiz toplandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir.

Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir.

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştır." (AS)