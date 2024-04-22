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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 15:46
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 16:24
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Sirkeci'de Steinmeier protestosu: Türkiye'de siyonist istemiyoruz

Özgür-Der Gençliği, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'i protesto etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sirkeci'de Steinmeier protestosu: Türkiye'de siyonist istemiyoruz

Özgür-Der Gençliği, İsrail’in Gazze’ye saldırısına dair işgal ordusunun "kendisini savunduğu için kınanamayacağını" söyleyen Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i protesto etti.

7 Ekim'den sonra başta başkent Berlin olmak üzere Almanya'daki yoğun katılımlı Gazze eylemleri merkezi hükümet tarafından yasaklanmak istenmişti. 

Steinmeier gibi siyasetçilerin Türkiye’deki varlığının kabul edilemez olduğunu söyleyen Özgür-Der Gençliği mensubu bir grup, Steinmeier'in  ziyaret sebebiyle dahi olsa Türkiye’ye kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye’de siyonist istemiyoruz", "Gazze'nin katili Almanya'nın silahı", "Hitler'in izinde katil Almanya", "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganlarını atan grup polis engeliyle karşılaştı.

Almanya'ya giden Türkiyeli işçilerin ilk güzergâhı olan Sirkeci Garı'nı ziyareti esnasında protesto edilen Steinmeier, üç gün boyunca Türkiye’de bulunacak.

(EMK)

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