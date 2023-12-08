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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 19:56
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 20:11
2 dk Okuma

HEDEP'LİLERDEN "TECRİT" PROTESTOSU

Şirinevler'deki gözaltılar Beyoğlu'nda protesto edildi: Çok sayıda gözaltı

Dün (7 Aralık Perşembe) Şirinevler Meydanı'nda "cenazelerin kutularda teslim" edilmesini protesto eden gruba yönelik polis saldırısı bugün Beyoğlu'nda protesto edildi. Gazetecilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/sirinevler-deki-gozaltilar-beyoglu-nda-protesto-edildi-cok-sayida-gozalti.jpg
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Gençlik Meclisi, Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER), öncülüğünde dün Şirinevler Meydanı’nda son yıllarda yaşamını yitirenlerin cenazelerinin kutu içerisinde ailelere teslim edilmesine dair gerçekleştirmek istedikleri İstanbul Şirinevler'deki basın açıklamasına dpolis dün (7 Aralık Perşembe) saldırdı. 

Dün işkence ve ters kelepçe ile gözaltına alınan HEDEP Gençlik Meclisi Sözcüsü Edanur İbrahimoğlu’nun maruz kaldığı işkenceye dair Beyoğlu’nda bulunan HEDEP İl binası önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis yine izin vermedi.

MA'nın geçtiği habere göre, HEDEP İl binasını ablukaya alan polis, Jinnews muhabiri Elfazi Toral ve Demokratik Modernite çalışanı Sema Korkmaz’ı gözlatına aldı.

"Özgürlükte kararlıyız"

İl binasındaki polis ablukasının devam etmesi üzerine kitle, abluka ve gözaltıları protesto etmek amacıyla HDP İl binasında basın açıklaması yaptı.  Grup adına açıklamayı HEDEP Gençlik Meclisi üyesi Mihriban Aydın okudu, şöyle dedi: 

"Bizler çok iyi biliyoruz ki; bu saldırı, gözaltı ve işkenceler iktidarın savaş-tecrit politikalarının bir parçasıdır. Bizlerin çembere alınması, demokratik hakkımızın gasp edilmesi Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın İmralı’da tecrit altında tutulmasından bağımsız değildir."

"Bir bütünen Kürt halkını çökertme ve hafızasına yönelik yapılan bu saldırılar karşısında durmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Kurdistan'da bütün toplumsal özneler üzerinde uygulanan tecrit-işkence sistemine karşı gerek zindanlarda gerekse sokaklarda bedenini siper edenler yanız değildir. Özgürlükte kararlı, mücadelede ısrarlıyız."

Çiçek: Örgütlü mücadelemiz devam edecek

HDK Eş Sözcüsü Milletvekili Cengiz Çiçek de, Türkiye’de demokrasi ve özgürlükten korkan bir zihniyetle karşı karşıya olduklarının belirtti, şöyle dedi:

“Biz kinleri büyük biliyoruz ama bizim de özgürlük tutkumuz o kadar derin ve net ki günün sonunda bu mücadeleyi biz kazanacağız. Bu ülkede hukuk egemenler tarafından askıya alınmıştır. İmralı’da hukuk askıya alınmıştır demeye devam edeceğiz. Hukuku İmralı’da askıya alanlar gençliğin örgütlü mücadelesini kriminalize etmeye çalışanlar, şunu bilsinler örgütlü mücadelemiz devam edecek."

Otlu: Kapıdaki polisler bizi durduramaz

Ardından söz alan HEDEP İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu şöyle dedi:

“Baskı ve sindirme politikalarıyla bizi sindiremezsiniz. Ne kapıdaki polisleriniz nede baskılarınız özgürlük mücadelemizi durduramayacaktır."

 "Biz tüm devrimciler ve sosyalistler olarak AKP rejimini yeneceğimiz, annelerimiz ve gençlerimiz huzurunda söz veriyoruz. Öte yandan İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kırmak bu dönem bakımından bizim görevimizdir."

Cenazelerin "karton kutuda" verilmesi protesto edildi: 46 gözaltı
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(EMK)

HEDEP HEDEP Kadın Meclisi Cenazelere ve Mezarlıklara Yönelik Saldırıları Konuşuyor cengiz çiçek çiçek otlu
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