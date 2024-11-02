ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Kasım 2024 15:15
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2024 15:06
1 dk Okuma

Şirin Elmas'ın cansız bedeni mezarlıkta bulundu, şüpheli tutuklandı

Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli M.Ö., "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şirin Elmas'ın cansız bedeni mezarlıkta bulundu, şüpheli tutuklandı
Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

İstanbul Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresine yoğunlaştı.

Polis, arama çalışmaları kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin Elmas Hanilçi'nin 49 yaşındaki M.Ö. ile mezarlığı girdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ö.'nün sorgusunda Hanilçi'yi Feriköy Mezarlığı'nda öldürdüğünü ve yer gösterme yapabileceğini beyan etmesi üzerine, savcı eşliğinde yer gösterme işlemi yapıldı.

Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni mezarlık içinde bir çukurda bulundu.

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git