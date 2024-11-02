Şirin Elmas'ın cansız bedeni mezarlıkta bulundu, şüpheli tutuklandı

İstanbul Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresine yoğunlaştı.

Polis, arama çalışmaları kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin Elmas Hanilçi'nin 49 yaşındaki M.Ö. ile mezarlığı girdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ö.'nün sorgusunda Hanilçi'yi Feriköy Mezarlığı'nda öldürdüğünü ve yer gösterme yapabileceğini beyan etmesi üzerine, savcı eşliğinde yer gösterme işlemi yapıldı.

Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni mezarlık içinde bir çukurda bulundu.

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

(AD)