KADIN
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 18:07
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 18:16
1 dk Okuma

Sırbistanlı Feminist Aktivist Lepa Mlađenović İstanbul’a geliyor

Etkinlik saat 19.30’da başlayacak ve söyleşi İngilizce gerçekleşecek. Katılımcılar için ardıl çeviri sağlanacak.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sırbistanlı Feminist Aktivist Lepa Mlađenović İstanbul’a geliyor
Görsel: feminism-boell.org

Sırbistanlı feminist ve savaş karşıtı aktivist Lepa Mlađenović, 19 Aralık Cuma günü İstanbul Beyoğlu'ndaki Feminist Mekan’da düzenlenecek söyleşide feministlerle bir araya gelecek.

Uzun yıllardır Sırbistan’da kadın mücadelesi veren, lezbiyen görünürlüğü için örgütlenen ve özellikle Yugoslavya Savaşı döneminde savaş karşıtı hareketin önde gelen isimleri arasında yer alan Mlađenović, deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Etkinlik saat 19.30’da başlayacak ve söyleşi İngilizce gerçekleşecek. Katılımcılar için ardıl çeviri sağlanacak.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

İstanbul
feminist mekan Lepa Mlađenović feminist aktivistler
