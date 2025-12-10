Sırbistanlı Feminist Aktivist Lepa Mlađenović İstanbul’a geliyor

Sırbistanlı feminist ve savaş karşıtı aktivist Lepa Mlađenović, 19 Aralık Cuma günü İstanbul Beyoğlu'ndaki Feminist Mekan’da düzenlenecek söyleşide feministlerle bir araya gelecek.

Uzun yıllardır Sırbistan’da kadın mücadelesi veren, lezbiyen görünürlüğü için örgütlenen ve özellikle Yugoslavya Savaşı döneminde savaş karşıtı hareketin önde gelen isimleri arasında yer alan Mlađenović, deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Etkinlik saat 19.30’da başlayacak ve söyleşi İngilizce gerçekleşecek. Katılımcılar için ardıl çeviri sağlanacak.

