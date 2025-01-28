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Yayın Tarihi: 28 Ocak 2025 18:26
 ~ Son Güncelleme: 28 Ocak 2025 18:34
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Sırbistan’da öğrencilerin başlattığı protestolar sonuç verdi: Başbakan Vučević istifa etti

İstifa haberi, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan ve kitlesel bir hâl alan öğrenci protestolarıyla birlikte geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sırbistan’da öğrencilerin başlattığı protestolar sonuç verdi: Başbakan Vučević istifa etti
Fotoğraf: BIRN

Sırbistan’da Başbakanı Milos Vučević, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası sonrası başlayan kitlesel protestolar nedeniyle istifa etti.

Vučević, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklarken, ülkede devam eden tepki eylemlerine ilişkin sakin kalınması ve diyalog çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Filip Stevanovic / AA

İstifa etmeye protestolara katılan öğrencilere yönelik saldırı haberlerinin sonrasında karar verdiğini söyledi. Sırbistan basınında yer alan haberlere göre dün akşam 23 yaşındaki bir öğrenci, ellerinde beyzbol sopaları bulunan kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile sabah saatlerinde uzun bir görüşme yaptığını aktaran Vučević, "Vucic, kararımı ve gerekçelerimi kabul etti. Siyasilerin sorumluluklarını kabul etmesi ve toplumdaki gerginliğin düşürülmesi için hazır olmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Vučević, Novi Sad'daki tren istasyonunda yaşanan kazanın hükümetin çalışmalarına "gölge" düşürdüğüne işaret ederek, "Kaza gününden beri (1 Kasım 2024) Sırbistan sıkışmış bir durumda kaldı. Hükümet olarak sorumluluk aldık, 2 bakan istifasını sundu. Öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çalıştık." diye konuştu.

Durumun giderek kötüleştiğini, öğrencilerin dersleri de boykot ettiğini anımsatan Vučević, "Adeta görünmez bir el gerginliği tırmandırmak için çalıştı. Bu sabah Novi Sad'daki gösteriler esnasında bir grup öğrencinin saldırıya uğradığı ve 1 kişinin ağır yaralandığı haberiyle uyandım. Kabul edilemez bir durum. Saldırganlar kesinlikle ceza alacak." ifadelerini kullandı.

Vučević, istifa kararını Novi Sad'daki saldırı haberinin ardından aldığını belirterek, Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric'in de görevinden ayrılacağını duyurdu.

Kaza sonrası kitlesel protestolar başlamıştı

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi en son dün başkentteki trafik akışının "kilit" noktalarından biri olan "Autokomanda"da 24 saat süren yol kapatma eylemi düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazaya ilişkin sorumluların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest kalmasını talep etmişti.

Vucic, dün akşam yol kapatma eyleminin devam ettiği saatlerde yaptığı açıklamada, öğrencilerin taleplerinin yerine getirileceğini kaydetmiş, hükümette yeniden yapılanma ihtiyacı olduğunu ve kabinenin yüzde 50'sinden fazlasının değişmesini beklediğini belirtmişti.

Öte yandan, Meclis Başkanı Ana Brnabic ise meclis oturumunda hükümete güvenoyu yapılması yönünde teklifte bulunacağını ifade etmişti.

(AV/HA)

Haber Yeri
İstanbul
Sırbistan
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