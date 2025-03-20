Sırbistan’da 18 Nisan’da yeni hükümet kurulacak

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan tren istasyonunda 1 Kasım 2024’te meydana gelen ve 15 kişinin ölümüne neden olan kazayla başlayan protestoların büyümesiyle 28 Ocak’ta istifa eden Sırbistan Başbakanı Miloš Vučević’in istifası dün (19 Mart) onaylandı.

İki kişinin de ağır yaralandığı kazanın ardından öğrenciler başta olmak üzere Sırbistan halkı yetkililere karşı aylarca süren kitlesel protesto eylemleri düzenledi.

Kamu Meclisi Arşivi'ne (PAA) göre, eylemlere 275 bin ile 325 bin kişi katıldı.

The Guardian'a göre, üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği "Dur Sırbistan" eylemlerinde, on binlerce protestocu Sırbistan devlet televizyonunun Belgrad'daki merkezinin önünde ve Slavija Meydanı'nda toplanarak, "Elleri kanlı" dedikleri Vučević’in istifasını talep etti.

Vučević ‘sonunda’ istifa etti

Protestolar sonucunda Sırbistan Parlamentosu, Başbakan Miloš Vučević’in istifasını onaylamak zorunda kaldı. Başbakanın istifasıyla hükümetin görev süresi sona erecek ve yasaya göre 18 Nisan gece yarısına kadar yeni bir hükümet kurulması gerekecek.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini ve geçiş hükümeti olmayacağını açıkladı. Vučić, hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, hükümet kurulamadığı takdirde “büyük ihtimalle” 8 Haziran'da ülke genelinde seçime gidileceğini söyledi.

Öğrenciler ise taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor. (DT/TY)