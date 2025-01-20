Sırbistan'da öğretmenlerin grevine destek veren öğrencilerden protesto

Sırbistan Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası, yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğretmenlerin maaş ve çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla ilk ve ortaokullarda derslere girmeyeceklerini duyurdu. Bu greve destek olmak isteyen binlerce öğrenci, Sırbistan Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Protestoyu, "Dur Sırbistan" hareketini organize eden öğrenciler düzenledi. Gösteriye, diğer vatandaşlar da destek verdi. Protestocular ayrıca Novi Sad şehrinde yaşanan ve 15 kişinin ölümüne yol açan tren kazasını da gündeme getirerek tepkilerini dile getirdi ve 15 dakikalığına trafiği durdurdu.

AA'nın haberine göre, Sırbistan Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası, öğretmenlerin yarın Belgrad'da bir eylem gerçekleştireceğini açıkladı.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ise yaptığı açıklamada, yarın okulların yüzde 80'inden fazlasında eğitimin başlayacağını ifade etti.

Grev kararı alan öğretmenlerin yasa dışı bir tutum sergilediklerini savunan Vucevic, eğitim sendikalarının taleplerinin büyük bir kısmının hükümet tarafından karşılandığını belirtti ve gösterilerin siyasi amaç taşıdığını ileri sürdü.

(EMK)