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Yayın Tarihi: 20 Ocak 2025 08:13
 ~ Son Güncelleme: 20 Ocak 2025 08:16
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Sırbistan'da öğretmenlerin grevine destek veren öğrencilerden protesto

Sırbistan Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası, öğretmenlerin yarın Belgrad'da bir eylem yapacaklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
bunu betimle ChatGPT: ChatGPT Fotoğraf, Sırbistan'da düzenlenen bir protesto sırasında çekilmiş. Görselde, kalabalık bir grup insan sokakta toplanmış. Çeşitli pankartlar taşıyan göstericiler, eğitim ve çalışma şartlarına ilişkin mesajlar iletmekte. Bazı pankartların üzerinde şunlar yazıyor: "Neka ponovo prosveta postane sveta" (Eğitim tekrar kutsal olsun), "Nas ne mogu da kupe jer sve radimo srcem" (Bizi satın alamazlar çünkü her şeyi yürekten yapıyoruz).
Fotoğraf: AA

Sırbistan Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası, yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğretmenlerin maaş ve çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla ilk ve ortaokullarda derslere girmeyeceklerini duyurdu. Bu greve destek olmak isteyen binlerce öğrenci, Sırbistan Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Protestoyu, "Dur Sırbistan" hareketini organize eden öğrenciler düzenledi. Gösteriye, diğer vatandaşlar da destek verdi. Protestocular ayrıca Novi Sad şehrinde yaşanan ve 15 kişinin ölümüne yol açan tren kazasını da gündeme getirerek tepkilerini dile getirdi ve 15 dakikalığına trafiği durdurdu.

AA'nın haberine göre, Sırbistan Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası, öğretmenlerin yarın Belgrad'da bir eylem gerçekleştireceğini açıkladı.
Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ise yaptığı açıklamada, yarın okulların yüzde 80'inden fazlasında eğitimin başlayacağını ifade etti.

Grev kararı alan öğretmenlerin yasa dışı bir tutum sergilediklerini savunan Vucevic, eğitim sendikalarının taleplerinin büyük bir kısmının hükümet tarafından karşılandığını belirtti ve gösterilerin siyasi amaç taşıdığını ileri sürdü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sırbistan Grev öğretmen emekçiler
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