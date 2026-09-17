"Sıra İBB'de" uyarılarının ardından ilk istifa: CHP Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediye Meclisi üyesi Ekrem Eray Arda, CHP'den istifa ederek bağımsız üye olarak çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. İstifa, Üsküdar Belediye Meclisi'nde çoğunluğun AKP'ye geçmesinin ardından CHP yöneticilerinin İBB'de benzer bir sürecin yaşanabileceği uyarılarının hemen ardından geldi. Arda, istifa konuşmasında CHP'yi eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin politikalarını övdü ve muhalefetin birçok alanda iddia ortaya koyamadığını savundu. AKP Grubu Arda'ya destek verirken, Meclis İkinci Başkanı Gencay Özcan ise Arda'nın meclis çalışmalarına yeterince katılmadığını iddia etti. CHP yönetimi, belediye meclislerinde çoğunluğun transferler ve baskılarla değiştirilmeye çalışıldığını ileri sürüyor.

Üsküdar Belediye Meclisi’nde çoğunluğun el değiştirmesinin ardından Yeni Parti yöneticilerinin “sırada İBB var” uyarılarında bulunduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediye Meclisi üyesi Ekrem Eray Arda CHP’den istifasını açıkladı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 9 Eylül’de Üsküdar’daki başkanvekilliği seçiminin ardından AKP'nin İBB’de benzer bir süreci hazırladığını ileri sürmüş; Yeni Parti'nin meclis çoğunluğunu "hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AK Parti yapısı olduğunu görüyoruz” demişti. Günaydın, “Benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgâhlamaya çalışıyorlar” iddiasında bulunmuştu.

Bu açıklamadan 8 gün sonra, İBB Meclisi’nin eylül ayı toplantısında gündem dışı söz alan Arda, CHP’den ayrıldığını ve çalışmalarını bağımsız üye olarak sürdüreceğini açıkladı. Arda herhangi bir partiye katılacağını söylemedi⁠, ancak istifa konuşmasının önemli bölümünü CHP’ye yönelik eleştirilere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin politikalarına övgüye ayırdı.

Kendisini “Cumhuriyete sıkı sıkıya bağlı, devletçi ve milliyetçi gelenekle yoğrulmuş bir anlayışın temsilcisi” olarak tanımlayan Arda, muhalefetin kentsel dönüşümden dış politikaya ve “terörle mücadele”ye kadar birçok alanda iddia ortaya koyamadığını savundu.

Arda, bu alanlarda “pek çok stratejik adımın” Erdoğan’ın liderliğinde devlet tarafından atıldığını söyledi; CHP içindeki siyaseti ise “kısır döngü” ve “yetki ve alan kavgaları” olarak niteledi.

Arda istifa kararını şöyle açıkladı:

“Enerjimi parti içi hırslara veya tıkandığı aşikâr olan siyasi kısır döngülere değil, doğrudan milletimize ayırmak üzere bağımsız olarak yola devam etme kararı aldım.”

Konuşmasında 17 Eylül 1961’de idam edilen Başbakan Adnan Menderes’i de anan Arda, sözlerini “Yeter, söz de karar da milletindir” ifadesiyle tamamladı.

AKP sıralarından destek

Arda kürsüden indikten sonra AKP grubunun bulunduğu bölüme giderek meclis üyeleriyle tokalaştı. İBB Meclis üyesi ve Kartal Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Haydar Göksoy ise Arda’ya:

“AK Parti Grubu olarak her zaman yanınızda olacağız.”

Meclis başkanından “beş dakika sonra gidiyorsunuz” yanıtı

Anka'nın haberine göre, Meclis İkinci Başkanı Gencay Özcan ise Arda’nın İstanbul’un ve ülkenin sorunlarını “dert ettiği” yönündeki sözlerine meclis çalışmalarına katılımını eleştirerek karşılık verdi.

Özcan, Arda’nın grup toplantılarına katılmadığını, Meclis toplantılarında ise “imza atıp beş dakika sonra” ayrıldığını ileri sürdü ve “Memleket sorunlarını dert eden birinin öncelikle milletin kendisine verdiği sorumluluğu yerine getirmesi gerekirdi” dedi.⁠

Üsküdar’dan sonra gözler İBB’ye çevrilmişti

5 Ağustos’taki başkanvekilliği seçimini CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya, 22’ye karşı 18 oyla kazanmış; ancak AK Parti’nin itirazı üzerine seçim iptal edilmişti. Yenileme sürecinde bazı belediye meclisi üyelerinin gözaltına alınması ve parti değiştirmelerinin ardından başkanvekilliği AK Parti’ye geçmişti.

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Yeni Parti yönetimi, bu sürecin baskı, tehdit ve transferlerle gerçekleştirildiğini ileri sürmüş; bu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. AKP'ye geçen üyelerden Ayhan Aydın ise kendisine baskı yapıldığı iddialarını reddetti⁠

Günaydın, tam bu gelişmelerin ardından İBB’yi işaret etmişti. Yeni Parti Grup Başkanvekili, İBB Meclisi’nde kendi lehlerindeki farkın henüz önemli olduğunu ancak AK Parti’nin bunu “transferlerle ve tutuklamalarla eritmeye” çalıştığını ileri sürüyordu⁠.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Üsküdar’daki gelişmeleri “şantaj, baskı ve tehdit” iddiaları üzerinden değerlendirmiş ve partisinin belediye meclislerindeki çoğunluğunun değiştirilmesine yönelik bir sürecin bulunduğunu savunmuştu.

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(AEK)