Sîpan Hemo bû cîgirê Wezîrê Parastinê

Endamê Fermandariya Giştî ya HSDê Sîpan Hemo, wek Cîgirê Wezîrê Parastinê yê berpirsiyarê Herêma Rojhilat a Komara Sûriyeyê hat wezîfedarkirin.
Endamê Fermandariya Giştî ya Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Sîpan Hemo, ji bo wezîfeya Cîgirê Wezîrê Parastinê yê berpirsiyarê Herêma Rojhilat Sûriyeyê hate wezîfedarkirin.
"Li Rojava krîza mirovî her ku diçe kûrtir dibe"
Ev biryar, di çarçoveya bicihanîna bendên peymana 29ê Çileyê ya navbera HSDê û Hikûmeta Demkî de ji bo entegrasyona saziyan li gorî pêdiviyên qonaxê pêk tê.
Di çarçoveya peymanê de Nûreddîn Îsa Ehmedê HSDyî di 7ê Sibatê de wek waliyê Hesekê hatibû tayînkirin.
Îlham Ehmed: Em dixwazin diyalog ji nû ve were dest pê kirin
Yek ji gavên ku di çarçoveya entegrasyonê de dihat payîn, îro ji aliyê Daîreya Ragihandin û Çapemeniyê ya Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê ve hat ragihandin.
Li gorî daxuyaniyê, endamê Fermandariya Giştî ya HSDê Sîpan Hemo, wek Cîgirê Wezîrê Parastinê yê berpirsiyarê Herêma Rojhilat a Komara Sûriyeyê hate wezîfedarkirin.
Mazlûm Ebdî: Êrişên îro li ser Kobanê têne kirin wê têk biçin
(AEK/AY)