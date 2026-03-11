TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 11.03.2026 08:20 11 Adar 2026 08:20
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.03.2026 08:28 11 Adar 2026 08:28
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Sîpan Hemo bû cîgirê Wezîrê Parastinê

Hikûmeta demkî ya Sûriyeyê Fermandarê HSDê Sîpan Hemo wek cîgirê Wezîrê Parastinê tayîn kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Endamê Fermandariya Giştî ya HSDê Sîpan Hemo, wek Cîgirê Wezîrê Parastinê yê berpirsiyarê Herêma Rojhilat a Komara Sûriyeyê hat wezîfedarkirin.

Endamê Fermandariya Giştî ya Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Sîpan Hemo, ji bo wezîfeya Cîgirê Wezîrê Parastinê yê berpirsiyarê Herêma Rojhilat Sûriyeyê hate wezîfedarkirin.

Ev biryar, di çarçoveya bicihanîna bendên peymana 29ê Çileyê ya navbera HSDê û Hikûmeta Demkî de ji bo entegrasyona saziyan li gorî pêdiviyên qonaxê pêk tê.

Di çarçoveya peymanê de Nûreddîn Îsa Ehmedê HSDyî  di 7ê Sibatê de wek waliyê Hesekê hatibû tayînkirin.

Yek ji gavên ku di çarçoveya entegrasyonê de dihat payîn, îro ji aliyê Daîreya Ragihandin û Çapemeniyê ya Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê ve hat ragihandin.

Li gorî daxuyaniyê, endamê Fermandariya Giştî ya HSDê Sîpan Hemo, wek Cîgirê Wezîrê Parastinê yê berpirsiyarê Herêma Rojhilat a Komara Sûriyeyê hate wezîfedarkirin.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojava HSD Bakûr û Rojhilatê Sûriyeyê entegrasyon
