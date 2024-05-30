Sinpaş’ta yasağa rağmen inşaat çalışması
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Milli Park içerisinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda (GYO) A.Ş tarafından yapımına devam edilen otel ve devremülk projesi, 15 Mayıs'ta turizm bölgelerinde ilân edilen ve 15 Ekim’de sona erecek inşaat yasağına rağmen sürüyor.
Ekolojistler, bu sabah erken saatlerde çalışmaları tespit etmek üzere Aşıklar Tepesi'ne gitti. Şirket, bölgede sadece peyzaj çalışması yaptığını bildirdi. Ekolojistler ise şantiyede 600-1000 işçi olduğunu tespit etti.
Durumun bildirilmesi üzerine inşaat bölgesine belediye zabıtaları ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü geldi.
“Takip etmeye devam edeceğiz”
Ekolojistler ve belediye yetkilileri katları gezerek çalışmaların durumunu inceledi. Yapılan incelemelerde söz konusu bölgeye beton döküldüğü, demir atıldığı ve kaplama yapıldığı tespit edildi.
Zabıta ekipleri, işçileri şantiyenin dışına çıkardı. Şirket yetkililerini uyaran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bu yaptığınız suç, bir daha bizi buraya getirttirmeyin. İnşaatı derhal durdurun ve boşaltın," dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Kent Konseyi “Sayın Acar Ünlü'ye görevini layıkıyla yerine getirdiği için teşekkür ederiz. Kent doğasını korumaya ve Sinpaş'ı takip etmeye devam edeceğiz,” dedi.
Ne olmuştu?
Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Kızılbük Koyu'nda Emin Hattat tarafından 1988 yılında inşaatı başlatılan otel, 2009'da Sinpaş Holding’e satılmıştı. Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlandı. Ancak 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilemedi. Emin Hattat, 2006 yılında iflas edince de inşaat tamamen durdu.
Arazi 2009 yılı Aralık ayında yaptığı lüks konutlarla tanınan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (GYO) satıldı. Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye zengin yabancılar için 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak, belediye imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermedi. Bunun üzerine Sinpaş, dev araziye devremülk usulü 4 mevsim yaşanacak bir termal tesis yapmaya karar verdi.
2021'deki orman yangınlarının hemen ardından proje için "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıktı. Sinpaş 4-5-6 Ağustos 2021'de henüz yangınlar kontrol altına bile alınamamışken Kızılbük’ü halka arz ettiğini açıklamıştı.
Projenin yapımı kamuoyunun tepkisine rağmen devam ediyor.
ÇED olumlu kararı ile ilgili, Marmarislilerin açtığı dava ise İdare Mahkemesi’nde reddedilmesinin ardından Danıştay'a taşındı. (TY)