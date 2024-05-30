Sinpaş’ta yasağa rağmen inşaat çalışması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Milli Park içerisinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda (GYO) A.Ş tarafından yapımına devam edilen otel ve devremülk projesi, 15 Mayıs'ta turizm bölgelerinde ilân edilen ve 15 Ekim’de sona erecek inşaat yasağına rağmen sürüyor.

Ekolojistler, bu sabah erken saatlerde çalışmaları tespit etmek üzere Aşıklar Tepesi'ne gitti. Şirket, bölgede sadece peyzaj çalışması yaptığını bildirdi. Ekolojistler ise şantiyede 600-1000 işçi olduğunu tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine inşaat bölgesine belediye zabıtaları ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü geldi.

“Takip etmeye devam edeceğiz”

Ekolojistler ve belediye yetkilileri katları gezerek çalışmaların durumunu inceledi. Yapılan incelemelerde söz konusu bölgeye beton döküldüğü, demir atıldığı ve kaplama yapıldığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri, işçileri şantiyenin dışına çıkardı. Şirket yetkililerini uyaran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bu yaptığınız suç, bir daha bizi buraya getirttirmeyin. İnşaatı derhal durdurun ve boşaltın," dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Kent Konseyi “Sayın Acar Ünlü'ye görevini layıkıyla yerine getirdiği için teşekkür ederiz. Kent doğasını korumaya ve Sinpaş'ı takip etmeye devam edeceğiz,” dedi.