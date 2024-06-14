Sinpaş GYO’nun inşaatı mühürlendi

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. tarafından yapılan, "Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk" projesi incelemeler sonucunda dün (13 Haziran) mühürlendi.

Denize beton dolgusu dökülmesi üzerine Marmaris Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü inşaat alanında inceleme başlatmıştı.

Ruhsatının olmaması nedeniyle inşaat mühürlendi ve şirkete 60 milyon TL idari para cezası kesildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, şöyle dedi:

"Yaptığımız tespitlerde İçmeler Mahallesi 2518 parsel önü kıyı alanında kaçak ve ruhsatsız 6 bin 520 metreküplük su içi betonu, 469 metreküplük kronman betonu ve 10 bin 867 metreküplük dolgu yapıldığı belirlendi. Söz konusu imalatların projesinin ve inşaat ruhsatının olmadığını nedeniyle 60 milyon liralık da bir idari para cezası kesildi.”

Ne olmuştu?

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Kızılbük Koyu'nda Emin Hattat tarafından 1988 yılında inşaatı başlatılan otel, 2009'da Sinpaş Holding’e satılmıştı. Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlandı. Ancak 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilemedi. Emin Hattat, 2006 yılında iflas edince de inşaat tamamen durdu.

Arazi 2009 yılı Aralık ayında yaptığı lüks konutlarla tanınan Sinpaş GYO’ya satıldı. Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak, belediye imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermedi. Bunun üzerine Sinpaş, dev araziye devremülk usulü "dört mevsim yaşanacak" bir termal tesis yapmaya karar verdi.

2021'deki orman yangınlarının hemen ardından proje için "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıktı. Sinpaş 4-5-6 Ağustos 2021'de henüz yangınlar kontrol altına bile alınamamışken Kızılbük’ü halka arz ettiğini açıklamıştı.

ÇED olumlu kararı ile ilgili, Marmarislilerin açtığı dava ise İdare Mahkemesi’nde reddedilmesinin ardından Danıştay'a taşınmıştı. (TY)