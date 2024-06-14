ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Haziran 2024 09:33
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2024 09:46
2 dk Okuma

Sinpaş GYO’nun inşaatı mühürlendi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, inşaatının mühürlenmesinin yanı sıra, şirkete 60 milyon TL para cezası kesildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sinpaş GYO’nun inşaatı mühürlendi

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. tarafından yapılan, "Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk" projesi incelemeler sonucunda dün (13 Haziran) mühürlendi. 

Denize beton dolgusu dökülmesi üzerine Marmaris Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü inşaat alanında inceleme başlatmıştı.

İnşaat ruhsatı

Ruhsatının olmaması nedeniyle inşaat mühürlendi ve şirkete 60 milyon TL idari para cezası kesildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, şöyle dedi:

"Yaptığımız tespitlerde İçmeler Mahallesi 2518 parsel önü kıyı alanında kaçak ve ruhsatsız 6 bin 520 metreküplük su içi betonu, 469 metreküplük kronman betonu ve 10 bin 867 metreküplük dolgu yapıldığı belirlendi. Söz konusu imalatların projesinin ve inşaat ruhsatının olmadığını nedeniyle 60 milyon liralık da bir idari para cezası kesildi.”

Danıştay, Sinpaş’ın ÇED davasında kararını açıkladı
Danıştay, Sinpaş’ın ÇED davasında kararını açıkladı
11 Haziran 2024

Ne olmuştu?

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Kızılbük Koyu'nda Emin Hattat tarafından 1988 yılında inşaatı başlatılan otel, 2009'da Sinpaş Holding’e satılmıştı. Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlandı. Ancak 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilemedi. Emin Hattat, 2006 yılında iflas edince de inşaat tamamen durdu.

Arazi 2009 yılı Aralık ayında yaptığı lüks konutlarla tanınan Sinpaş GYO’ya satıldı. Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak, belediye imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermedi. Bunun üzerine Sinpaş, dev araziye devremülk usulü "dört mevsim yaşanacak" bir termal tesis yapmaya karar verdi.

2021'deki orman yangınlarının hemen ardından proje için "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıktı. Sinpaş 4-5-6 Ağustos 2021'de henüz yangınlar kontrol altına bile alınamamışken Kızılbük’ü halka arz ettiğini açıklamıştı.

ÇED olumlu kararı ile ilgili, Marmarislilerin açtığı dava ise İdare Mahkemesi’nde reddedilmesinin ardından Danıştay'a taşınmıştı. (TY)

Marmaris Sinpaş GYO ekoloji mücadeleleri
ilgili haberler
Danıştay, Sinpaş’ın ÇED davasında kararını açıkladı
11 Haziran 2024
/haber/danistay-sinpasin-ced-davasinda-kararini-acikladi-296404
Sinpaş’ta yasağa rağmen inşaat çalışması
30 Mayıs 2024
/haber/sinpasta-yasaga-ragmen-insaat-calismasi-295944
Marmaris Belediyesi, Sinpaş keşfinde onaylanmamış belge sundu
27 Mart 2024
/haber/marmaris-belediyesi-sinpas-kesfinde-onaylanmamis-belge-sundu-293533
2022'DE 10 EKOLOJİK MÜCADELE
“Sinpaş hiçbirimizden büyük değil”
20 Aralık 2022
/haber/sinpas-hicbirimizden-buyuk-degil-271685
VİDEO HABER
Sinpaş, mahkeme kararına rağmen elektrik döşüyor
30 Kasım 2022
/haber/sinpas-mahkeme-kararina-ragmen-elektrik-dosuyor-270729
ÇEVRECİLER SİNPAŞ ÖNÜNDE
"Sinpaş suç işlemeye devam ediyor"
9 Eylül 2022
/haber/sinpas-suc-islemeye-devam-ediyor-266939
Sinpaş GYO projesine karşı nöbet tutan çevre aktivistlerine gözaltı
9 Ağustos 2022
/haber/sinpas-gyo-projesine-karsi-nobet-tutan-cevre-aktivistlerine-gozalti-265631
EKOLOJİK DİRENİŞ
Sinpaş GYO Kızılbük'teki otel inşaatını durdurdu
8 Ağustos 2022
/haber/sinpas-gyo-kizilbuk-teki-otel-insaatini-durdurdu-265600
"ÇED GEREKLİ DEĞİL" KARARI YARGIDAN DÖNDÜ
Muğla Valiliği'nin, Kızılbük'teki otel inşaatı için Sinpaş GYO'yu kollayan kararı iptal edildi
4 Ağustos 2022
/haber/mugla-valiligi-nin-kizilbuk-teki-otel-insaati-icin-sinpas-gyo-yu-kollayan-karari-iptal-edildi-265397
ilgili haberler
Danıştay, Sinpaş’ın ÇED davasında kararını açıkladı
11 Haziran 2024
/haber/danistay-sinpasin-ced-davasinda-kararini-acikladi-296404
Sinpaş’ta yasağa rağmen inşaat çalışması
30 Mayıs 2024
/haber/sinpasta-yasaga-ragmen-insaat-calismasi-295944
Marmaris Belediyesi, Sinpaş keşfinde onaylanmamış belge sundu
27 Mart 2024
/haber/marmaris-belediyesi-sinpas-kesfinde-onaylanmamis-belge-sundu-293533
2022'DE 10 EKOLOJİK MÜCADELE
“Sinpaş hiçbirimizden büyük değil”
20 Aralık 2022
/haber/sinpas-hicbirimizden-buyuk-degil-271685
VİDEO HABER
Sinpaş, mahkeme kararına rağmen elektrik döşüyor
30 Kasım 2022
/haber/sinpas-mahkeme-kararina-ragmen-elektrik-dosuyor-270729
ÇEVRECİLER SİNPAŞ ÖNÜNDE
"Sinpaş suç işlemeye devam ediyor"
9 Eylül 2022
/haber/sinpas-suc-islemeye-devam-ediyor-266939
Sinpaş GYO projesine karşı nöbet tutan çevre aktivistlerine gözaltı
9 Ağustos 2022
/haber/sinpas-gyo-projesine-karsi-nobet-tutan-cevre-aktivistlerine-gozalti-265631
EKOLOJİK DİRENİŞ
Sinpaş GYO Kızılbük'teki otel inşaatını durdurdu
8 Ağustos 2022
/haber/sinpas-gyo-kizilbuk-teki-otel-insaatini-durdurdu-265600
"ÇED GEREKLİ DEĞİL" KARARI YARGIDAN DÖNDÜ
Muğla Valiliği'nin, Kızılbük'teki otel inşaatı için Sinpaş GYO'yu kollayan kararı iptal edildi
4 Ağustos 2022
/haber/mugla-valiligi-nin-kizilbuk-teki-otel-insaati-icin-sinpas-gyo-yu-kollayan-karari-iptal-edildi-265397
Sayfa Başına Git