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Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2025 15:25
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2025 15:31
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Sinpaş GYO önündeki işçi direnişi kazanımla sonuçlandı

İnşaat-İş, Ertan Polatcan’ın taleplerinin karşılanacağını belirterek, “Beş gün içerisinde dayanışma ziyaretinde bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sinpaş GYO önündeki işçi direnişi kazanımla sonuçlandı
*İnşaat-İş yöneticisi Yunus Özgür (solda) ve Ertan Polatcan (sağda). (Fotoğraf: İnşaat-İş/X)

Marmaris Kızılbük’teki şantiyede yaşanan doğa tahribatını kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle işten çıkarılan işçi Ertan Polatcan’ın, Sinpaş GYO’nun İstanbul’daki genel merkezi önünde başlattığı direniş kazanımla sonuçlandı.

Polatcan, “gasp edilmek istenen hakları için” 20 Mayıs’tan bu yana şirket binası önünde nöbet tutuyordu.

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş), üyeleri Polatcan’ın taleplerinin karşılanacağını duyurdu.

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Sendikanın sosyal medya hesabından “Sinpaş Holding önünde süren direnişimiz firma yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda kazanımla sonuçlanmıştır” notuyla direniş alanından bir video paylaşıldı.

İnşaat İş yöneticisi Yunus Özgür, “Firma yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu eylemimizi kazanımla sonuçlandırdık. Beş gün içerisinde dayanışma ziyaretinde bulunan tüm dostlarımıza ve bugün direnişimize gelecek olan öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir dahaki direnişte görüşme üzere” dedi.

(EY/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Sinpaş GYO işçi eylemi İnşaat-İş
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