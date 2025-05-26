Sinpaş GYO önündeki işçi direnişi kazanımla sonuçlandı

Marmaris Kızılbük’teki şantiyede yaşanan doğa tahribatını kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle işten çıkarılan işçi Ertan Polatcan’ın, Sinpaş GYO’nun İstanbul’daki genel merkezi önünde başlattığı direniş kazanımla sonuçlandı.

Polatcan, “gasp edilmek istenen hakları için” 20 Mayıs’tan bu yana şirket binası önünde nöbet tutuyordu.

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş), üyeleri Polatcan’ın taleplerinin karşılanacağını duyurdu.

DOĞA TAHRİBATINI ÇEKTİĞİ İDDİASIYLA İŞTEN ÇIKARILDI Sinpaş GYO önünde işçi direnişi

Sendikanın sosyal medya hesabından “Sinpaş Holding önünde süren direnişimiz firma yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda kazanımla sonuçlanmıştır” notuyla direniş alanından bir video paylaşıldı.

İnşaat İş yöneticisi Yunus Özgür, “Firma yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu eylemimizi kazanımla sonuçlandırdık. Beş gün içerisinde dayanışma ziyaretinde bulunan tüm dostlarımıza ve bugün direnişimize gelecek olan öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir dahaki direnişte görüşme üzere” dedi.

Basına Ve Kamuoyuna;



Sinpaş Holding önünde süren direnişimiz firma yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda kazanımla sonuçlanmıştır. pic.twitter.com/LbREiWI2s8 — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) May 26, 2025

(EY/VC)