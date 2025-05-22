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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2025 12:20
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2025 12:22
3 dk Okuma

DOĞA TAHRİBATINI ÇEKTİĞİ İDDİASIYLA İŞTEN ÇIKARILDI

Sinpaş GYO önünde işçi direnişi

Marmaris'te doğa tahribatını videolayarak kamuoyuna yaydığı iddiasıyla işten çıkarılan Ertan Polatkan, “Onlara karşı boyun eğmediğimizi göstermek için direnişteyiz. İktidarı arkasına alıp yaptığı şantiyelere, katliamlara tepki göstermek için buradayız" dedi.

Elif Yavuz

Elif Yavuz

Elif Yavuz

Görseli Büyüt
Fotoğrafta Ertan Polatkan üzerinde İnşaat-İş yeleğiyle poz veriyor. Arkasında "Tüm haklarımızı alana kadar direneceğiz" yazılı pankart var.
Fotoğraf: İnşaat-İş/X

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kızılbük koyu sınırlarındaki Milli Park tahrip edilerek, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. tarafından yapılmak istenen otel ve devre mülk inşaatı mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararlarına ve ilçe belediyesinin ruhsat iptallerine rağmen halen devam ediyor.

“Kızılbük’te mahkeme kararına rağmen çalışan inşaat görüntüsü var”
HDP MİLLETVEKİLİ MURAT ÇEPNİ
“Kızılbük’te mahkeme kararına rağmen çalışan inşaat görüntüsü var”
23 Ağustos 2022

Ertan Polatkan, Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesindeki doğa tahribatını videolayarak kamuoyuna yaydığı iddiasıyla yedi aydır çalıştığı işten 16 Nisan'da çıkartıldı. Polatkan gasp edilen hakları için, İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) öncülüğünde Sinpaş GYO'nun İstanbul'da bulunan genel merkezi önünde 20 Mayıs günü direnişe başladı.

Polatkan, direnişin nedenini ve şirketten taleplerini “Onlara karşı boyun eğmediğimizi göstermek için direnişteyiz. İktidarı arkasına alıp yaptığı şantiyelere, katliamlara tepki göstermek için buradayız. Bir gün de sürse buradayız, on gün de sürse buradayız. İçerde kalan haklarımı alacağız, onlara boyun eğmeyeceğiz” diyerek açıkladı.

İşten çıkarılan Ertan Polatkan ve İnşaat-İş Örgütlenme Uzmanı Deniz Gider, direnişi bianet’e anlattı.

“Bir tahminden hareketle işten çıkarıldım”

Polatkan, işten çıkarılması sürecine ilişkin şunları kaydetti:

Geçtiğimiz aylarda gündem olan doğa katliamı videosunu benim teşhir ettiğimi düşünüyor olmaları sebebiyle, bir tahminden hareketle işten çıkarıldım. Bu süreç sendikalı olmamdan kaynaklanıyordu. İşten çıkarıldığımda şirket, babamı arayıp benim sendikayla hareket ettiğimi ve bundan ötürü çıkışımı verdiklerini söylemiş. Bizimkiler sendikanın ne olduğunu pek bilmedikleri için korkmuşlar tabii, bu yaptıkları tamamen psikolojik baskı.”

“İletişim kurmaya çalıştığımda hakaret ve küfür ettiler”

İşten çıkarıldıktan sonra Polatkan’a ihbar tazminatı, fazla mesaileri, elden verilmesi gereken maaşı ve Nisan ayı maaşı ödenmedi. Yasal haklarını almak için şirketle görüşme talebinde bulunduklarını belirten Polatkan, “İçerde kalan paramı almak için iletişim kurmaya çalıştığımda hakaret ve küfür ettiler” dedi.

Kızılbük’teki çalışma şartlarının kötü olduğunu söyleyen Polatkan, “Koşullarımız berbattı. Yemeklerden böcekler çıkıyordu. Yatakhaneler berbattı, 10-15 m² odada 7-8 kişi yatmak zorundaydı. Bizim şartlarımız bunlar; istiyorsanız çalışın, işinize gelmiyorsa çıkın deniliyordu” diye konuştu.

“İşçinin ailesini korkutmalarına izin vermeyeceğiz”

Ertan Polatkan’ın, 5 Mart 2025’te sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan doğa tahribatı videosunun ardından işten çıkartılması hakkında konuşan İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider, Marmaris'te yaşananları şöyle anlattı:

“Ertan, doğa katliamına tanık olan ve bunu görmezden gelmeyen bir yerde durduğu için şirketi rahatsız etti. Şirket, işten çıkardığında onun sendika üyesi olduğunu biliyordu. Biz, şirkete ait bir firmayla iletişime geçtik; firma bize küfür ederek müzakere sürecini kapattı. Biz de bunun altında kalmayacağımızı söyledik. Hem işçinin hakkını gasp etmelerine, hem varsayımlar üzerinden işten atmalarına, hem de ailesini korkutmalarına izin vermeyeceğiz.”

“Sinpaş Holding’i var olan mahkeme kararlarını tanımayıp yürütmeyi durdurmadan inşaata devam etmesinden ve iktidarı arkasına almasından tanıyoruz” diyen Gider, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün buradaki tutumları bir 'intikam almak' aslında. Ertan’ı işten çıkarırken 'Mahkeme kararına rağmen sürüyor bu şantiye, ne halin varsa gör' gibi şeyler söylemişler. Kuralsız, yasaları çiğneyen bir anlayışla karşı karşıyayız.” 

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Gider, direniş kazanımla sonuçlansa da doğa tahribatına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşaat-İş Sendikası olarak önce Kazdağları’ndaydık, sonra Akbelen’e gittik, GES projesine karşı Şanlıurfa’ya gittik. Bugün ise burada, böyle bir mücadele var.

Bugün Ertan’ın ekonomik talepleri karşılandığında bu direniş sonlanacak amma velakin sonrasında biz, Sinpaş ya da başkalarının sömürü veya doğa tahribatına da karşı çıkacağız. Mücadele edeceğiz ve gündemleştirip emekçiye sahip çıkacağız.”

Kızılbük’teki otel projesinin arka planı | Yangından sonra ÇED raporu
MARMARİS MİLLİ PARKI
Kızılbük’teki otel projesinin arka planı | Yangından sonra ÇED raporu
27 Mayıs 2022

(EY/AD)

Haber Yeri
İstanbul
Marmaris Kızılbük Kızılbük Thermal Wellness Resort
Elif Yavuz
Elif Yavuz
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bianet Mayıs 2025 stajyeri. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi.

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