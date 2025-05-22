Sinpaş GYO önünde işçi direnişi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kızılbük koyu sınırlarındaki Milli Park tahrip edilerek, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. tarafından yapılmak istenen otel ve devre mülk inşaatı mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararlarına ve ilçe belediyesinin ruhsat iptallerine rağmen halen devam ediyor.

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Ertan Polatkan, Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesindeki doğa tahribatını videolayarak kamuoyuna yaydığı iddiasıyla yedi aydır çalıştığı işten 16 Nisan'da çıkartıldı. Polatkan gasp edilen hakları için, İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) öncülüğünde Sinpaş GYO'nun İstanbul'da bulunan genel merkezi önünde 20 Mayıs günü direnişe başladı.

Polatkan, direnişin nedenini ve şirketten taleplerini “Onlara karşı boyun eğmediğimizi göstermek için direnişteyiz. İktidarı arkasına alıp yaptığı şantiyelere, katliamlara tepki göstermek için buradayız. Bir gün de sürse buradayız, on gün de sürse buradayız. İçerde kalan haklarımı alacağız, onlara boyun eğmeyeceğiz” diyerek açıkladı.

İşten çıkarılan Ertan Polatkan ve İnşaat-İş Örgütlenme Uzmanı Deniz Gider, direnişi bianet’e anlattı.

“Bir tahminden hareketle işten çıkarıldım”

Polatkan, işten çıkarılması sürecine ilişkin şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz aylarda gündem olan doğa katliamı videosunu benim teşhir ettiğimi düşünüyor olmaları sebebiyle, bir tahminden hareketle işten çıkarıldım. Bu süreç sendikalı olmamdan kaynaklanıyordu. İşten çıkarıldığımda şirket, babamı arayıp benim sendikayla hareket ettiğimi ve bundan ötürü çıkışımı verdiklerini söylemiş. Bizimkiler sendikanın ne olduğunu pek bilmedikleri için korkmuşlar tabii, bu yaptıkları tamamen psikolojik baskı.”

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Marmaris Kızılbük’de Sinpaş tarafından inşası sürdürülen ve birçok tartışmaya neden olan otel inşaatı doğayı ve çevreyi tahrip etmeye devam ediyor.



Marmaris Milli Parkı sınırlarında… pic.twitter.com/04DMoL0Sry — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) March 5, 2025

“İletişim kurmaya çalıştığımda hakaret ve küfür ettiler”

İşten çıkarıldıktan sonra Polatkan’a ihbar tazminatı, fazla mesaileri, elden verilmesi gereken maaşı ve Nisan ayı maaşı ödenmedi. Yasal haklarını almak için şirketle görüşme talebinde bulunduklarını belirten Polatkan, “İçerde kalan paramı almak için iletişim kurmaya çalıştığımda hakaret ve küfür ettiler” dedi.

Kızılbük’teki çalışma şartlarının kötü olduğunu söyleyen Polatkan, “Koşullarımız berbattı. Yemeklerden böcekler çıkıyordu. Yatakhaneler berbattı, 10-15 m² odada 7-8 kişi yatmak zorundaydı. Bizim şartlarımız bunlar; istiyorsanız çalışın, işinize gelmiyorsa çıkın deniliyordu” diye konuştu.

“İşçinin ailesini korkutmalarına izin vermeyeceğiz”

Ertan Polatkan’ın, 5 Mart 2025’te sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan doğa tahribatı videosunun ardından işten çıkartılması hakkında konuşan İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider, Marmaris'te yaşananları şöyle anlattı:

“Ertan, doğa katliamına tanık olan ve bunu görmezden gelmeyen bir yerde durduğu için şirketi rahatsız etti. Şirket, işten çıkardığında onun sendika üyesi olduğunu biliyordu. Biz, şirkete ait bir firmayla iletişime geçtik; firma bize küfür ederek müzakere sürecini kapattı. Biz de bunun altında kalmayacağımızı söyledik. Hem işçinin hakkını gasp etmelerine, hem varsayımlar üzerinden işten atmalarına, hem de ailesini korkutmalarına izin vermeyeceğiz.”

“Sinpaş Holding’i var olan mahkeme kararlarını tanımayıp yürütmeyi durdurmadan inşaata devam etmesinden ve iktidarı arkasına almasından tanıyoruz” diyen Gider, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün buradaki tutumları bir 'intikam almak' aslında. Ertan’ı işten çıkarırken 'Mahkeme kararına rağmen sürüyor bu şantiye, ne halin varsa gör' gibi şeyler söylemişler. Kuralsız, yasaları çiğneyen bir anlayışla karşı karşıyayız.”

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Gider, direniş kazanımla sonuçlansa da doğa tahribatına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşaat-İş Sendikası olarak önce Kazdağları’ndaydık, sonra Akbelen’e gittik, GES projesine karşı Şanlıurfa’ya gittik. Bugün ise burada, böyle bir mücadele var.

Bugün Ertan’ın ekonomik talepleri karşılandığında bu direniş sonlanacak amma velakin sonrasında biz, Sinpaş ya da başkalarının sömürü veya doğa tahribatına da karşı çıkacağız. Mücadele edeceğiz ve gündemleştirip emekçiye sahip çıkacağız.”

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(EY/AD)