Sinpaş COP31’de 'iklim destekçisi' oldu: Çevre savunucularından tepki

Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler’in 31. İklim Zirvesi’nde (COP31), Sinpaş Holding ‘iklim destekçisi’ olarak yer alacak.

ANKA Haber Ajansı’nın “Sinpaş Holding, COP31’de ‘İklim Destekçisi’ olarak yerini alıyor” başlığıyla aktardığı haberde, şirketin çalışmaları şöyle tanımlanıyor:

Doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin artırılması, karbon emisyonlarının azaltılması, suyun geri kazanımı ve döngüsel ekonomi uygulamaları, Holding'in sürdürülebilirlik yaklaşımının temel başlıklarını oluşturuyor.

COP31’de ‘iklim destekçisi’ olarak yer almak isteyen kurumların, zirvenin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Zirvede Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki alan bulunuyor. Mavi Bölge, BM çatısı altında yürütülecek resmi müzakerelere ayrılırken Yeşil Bölge, kuruluşların, işletmelerin, yenilikçilerin ve sivil toplumun bir araya geldiği alan olarak tanıtılıyor.

COP31’in resmi internet sitesine göre Yeşil Bölge, sürdürülebilirlik ve iklim eylemine odaklanan sergilere, tartışmalara, atölye çalışmalarına ve ağ oluşturma etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

COP31’in resmi internet sitesi üzerinden, Yeşil Bölge’ye “iklim destekçisi” olarak katılacak kurumlarda aranan kriterlere ilişkin e-postayla yönelttiğimiz sorular, haberin yayımlandığı tarihe kadar yanıtlanmadı. Konuyla ilgili görüş almak için aradığımız Sinpaş Holding’de de bir yetkiliye ulaşamadık.

“Bu müthiş bir ikiyüzlülük”

Muğla Çevre Platformu ve İklim Adaleti Koalisyonu üyesi, Kent Politikaları Derneği Genel Sekreteri Halime Şaman, Sinpaş Holding’in turizm projesi Kızılbük GYO’ya karşı yıllardır mücadele eden aktivistlerden biri.

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, Halime Şaman’ın maruz kaldığı hak ihlallerini daha önce bir raporda ele almıştı.

23 Nisan 2026 tarihli raporda, Türkiye’deki iki kadın çevre hakları savunucusuna yönelik hak ihlallerine yer verilmişti. Şaman’ın yanı sıra raporda adı geçen diğer isim, Akbelen’deki doğa mücadelesi sırasında tutuklanan Esra Işık’tı.

Şimdi ise aynı raporda adı geçen Sinpaş Holding, BM İklim Zirvesi COP31’de ‘iklim destekçisi’ olarak yer alacağını duyurdu.

Konuyu bianet’e değerlendiren Şaman, kararı şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Birleşmiş Milletler'in raportörleri tarafından hak ihlali örneği olarak çevre savunucularına yapılan baskı 8 raportör tarafından raporlandı ve iktidara soru olarak yöneltildi. Bu müthiş bir ikiyüzlülük.

BM özel raportörlerinin raporunda Şaman’ın, “çevre ve insan hakları alanındaki çalışmaları nedeniyle 2021’den bu yana idari, hukuki ve ekonomik tacizlere maruz kaldığı” belirtiliyor. Raporda ayrıca Şaman’ın Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Kızılbük GYO tarafından yürütülen otel ve devre mülk projesine karşı mücadelesine, projeyle ilgili hukuki süreçlere ve iptal kararlarına yer veriliyor. Raporda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından engellilik durumu tanınan Şaman’ın engelli maaşının Ocak 2026’da tamamen kesilmesi kararına da değinildi. Konuyla ilgili davanın son duruşması ise geçtiğimiz günlerde görüldü.

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“Maskeli balo var”

Şaman, COP31’e alternatif olarak düzenledikleri Halkların İklim Zirvesi’nin önemini bir kez daha gördüğünü söyledi:

Halkların İklim Zirvesi’ni yapmamızdaki murat, 30 yıldan beri bir maskeli balonun olmasıydı. BM çatısı altında bir araya geliyorlar. Güya iklim krizini önleyici faaliyetlerde bulunacaklar. Güya fosil yakıtların tüketimini ortadan kaldıracak yöntemleri alıp bulacaklar. Güya atmosferin 1,5 derece ısınmasını da sabitleyecekler. Devletlerden önce fosil yakıt şirketleri zirvelere gidiyor. Orada da lobicilik faaliyetleri yapıyorlar ve halkların, doğanın yararına bir karar çıkmasının önünde engel oluşturuyorlar. Bunun tipik bir örneğidir Sinpaş'ın COP31'in iklim destekçisi olması. Marmaris'te bu mücadeleyi veren herkes şu anda çok öfkeli, çok üzgün.

Şirketin neden olduğu ekolojik tahribata ilişkin davaların yıllardır sürdüğünü belirten Şaman, “Davalar devam ederken bu firma Türkiye'deki güçlü iş ilişkilerine rağmen o kadar fütursuzca doğa katliamı yaptı ki kurumların bazıları mecburen işlem yapmak zorunda kaldı” dedi.

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Marmaris Belediyesi, Kızılbük projesi nedeniyle şirkete daha önce 60 milyon lira para cezası kesmiş, proje mühürlenmişti.

Çevreye verdiği zarar nedeniyle hakkında yaptırım kararları bulunan bir şirketin COP31’de nasıl “iklim destekçisi” olabileceğini sorgulayan Şaman, şöyle devam etti:

Biz de Sinpaş’ın olduğu yerde “iklim krizini önleyeceğiz” diyenlere “gerçekleri söylemiyorsunuz” diyeceğiz. Yeşil boyama yapan bir faaliyetin içerisindesiniz ve bunu affetmiyoruz.

Kent Politikaları Derneği Başkanı Ufuk Beytekin de Kızılbük projesine karşı mücadele eden çevre savunucularından biri. Sinpaş Kızılbük GYO’nun Beytekin’e karşı açtığı 300 bin liralık tazminat davası mahkeme tarafından reddedilmişti.

bianet’e konuşan Beytekin, Sinpaş’ın COP31’de ‘iklim destekçisi’ olarak yer almasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Şirketin ekolojik tahribatlarıyla ilgili çok uzun süredir mücadele veriyoruz: 2019’dan beri. Kendine ait olmayan milli park arazisini paramparça etti bu şirket. Kendine ait değil. Biçti, kırdı, doldurdu, yıktı, talan etti.”

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Bugüne kadar yaptıkları şikâyetleri, resmi kurumların ceza ve yaptırım kararlarını ve mahkemelerin iptal kararlarını hatırlatan Beytekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim malımız değil, mülkümüz değil ama Marmaris yaşadığımız bir yer. Bu kente her ne kadar dışarıdan da gelip yerleşmiş olsak sahip çıkmaya çalıştık. Şirket için ‘doğal kaynakların korunması’, özellikle ‘suyun geri kazanımı’, ‘döngüsel ekonomi’ başlıkları verilmiş. Kanalizasyon denize dökülüyor şu anda. Marmaris’te mavi bayrak kalmadı. Aslında bundan herkes şikâyetçi. Ama işte o ülkede var olan sessizlik burada da hâkim.

(CA)