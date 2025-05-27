Sinop’ta bitkin bulunan yavru ayı koruma altına alındı

Sinop'un Türkeli ilçesi Satı köyünde yaşayan Erdoğan Filiz, dün (26 Mayıs) hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık alanda yavru bir ayı gördü.

Bir süre yavru ayıyı izleyen Filiz, hayvanın annesinin olmadığını fark etti.

Bunun üzerine yavru ayıyı bulunduğu yerden alarak köy merkezine getiren Filiz, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce teslim alınan yavru ayı Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, burada veteriner hekimlerce kontrolden geçirilen yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayıları beslemenin zararları

Ayıların kent merkezlerine inmesinin temel nedenleri arasında doğal yaşam alanlarının daralması, iklim krizi, besin kaynaklarının azalması ve insan yerleşimlerinin yaban hayatına yaklaşması yer alıyor. Bu durum, insan ve ayı karşılaşmalarını artırırken, ayıların kentlerde görülmesi hem onlar hem insanlar için riskli. Ayıların insanlar tarafından beslenmesi ise ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Journal of Wildlife Management’ta yayımlanan makaleye göre, ayılar beslenmek için insanlara alıştıklarında davranışları değişiyor. Bu ise onların agresifleşmesine, yiyecek ararken evlere yaklaşmasına ve nihayetinde “tehlikeli” ilân edilerek öldürülmelerine neden oluyor.

Öte yandan, ayıların insanlar tarafından beslenmeleri avlanma içgüdülerini de zayıflatıyor.

Uzmanlar bu tür durumlarda ayıların beslenmemesini, çöplerin güvenli şekilde depolanmasını ve doğal habitatların korunması gerektiğini söylüyor. (TY)