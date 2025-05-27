ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2025 09:18
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2025 09:26
1 dk Okuma

Sinop’ta bitkin bulunan yavru ayı koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alınan yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sinop’ta bitkin bulunan yavru ayı koruma altına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sinop'un Türkeli ilçesi Satı köyünde yaşayan Erdoğan Filiz, dün (26 Mayıs) hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık alanda yavru bir ayı gördü.

Bir süre yavru ayıyı izleyen Filiz, hayvanın annesinin olmadığını fark etti.

Bunun üzerine yavru ayıyı bulunduğu yerden alarak köy merkezine getiren Filiz, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce teslim alınan yavru ayı Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, burada veteriner hekimlerce kontrolden geçirilen yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayıları beslemenin zararları

Ayıların kent merkezlerine inmesinin temel nedenleri arasında doğal yaşam alanlarının daralması, iklim krizi, besin kaynaklarının azalması ve insan yerleşimlerinin yaban hayatına yaklaşması yer alıyor. Bu durum, insan ve ayı karşılaşmalarını artırırken, ayıların kentlerde görülmesi hem onlar hem insanlar için riskli. Ayıların insanlar tarafından beslenmesi ise ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Journal of Wildlife Management’ta yayımlanan makaleye göre, ayılar beslenmek için insanlara alıştıklarında davranışları değişiyor. Bu ise onların agresifleşmesine, yiyecek ararken evlere yaklaşmasına ve nihayetinde “tehlikeli” ilân edilerek öldürülmelerine neden oluyor.

Öte yandan, ayıların insanlar tarafından beslenmeleri avlanma içgüdülerini de zayıflatıyor.

Uzmanlar bu tür durumlarda ayıların beslenmemesini, çöplerin güvenli şekilde depolanmasını ve doğal habitatların korunması gerektiğini söylüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ayılar ekoloji yaban hayvanları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git