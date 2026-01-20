Sınırın iki yanı ayakta: "Rojava'da 'seferberlik' ilan edildi, halk inisiyatif aldı"

Suriye'de 'ateşkes' ve 'entegrasyon' kapsamında dün (19 Ocak) biraraya gelen SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.

Çatışmalar şiddetlenirken HTŞ ve beraberindeki güçler Haseke kentinin güney girişindeki Panorama Kavşağı’na dayandı. Suriye Özerk Yönetimi (SDG) ise Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılara karşı 'seferberlik' ilan etti.

DEM PARTİ SURİYE SINIRINDA Bakırhan'dan Bahçeli'ye yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Seferberlik çağrısının ardından sınırın her iki yakasından tepkiler yükseldi. DEM Parti haftalık grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan bir parkta açıklamasını yaptı. Eş Başkanlar Rojava direnişini selamlarken yüzlerce kişi sınırı aşarak Kamışlo'ya geçti. Açıklama esnasında polis sınır geçişlerine tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

"Halk tek taraflı entegrasyonu kabul etmiyor"

Sınırdaki askerler ise her iki taraftan ateş açarak toplanmaları engellemeye çalıştı. Sınırın öteki yakası da hareketliydi. Rojava'da son iki günde yaşananları gazeteci Doğan Cihan, sınırın diğer tarafından anlattı:

"Bu yaka tarafında da Kamışlo sınırında binlerce genç toplandı ve sınır kapısına yürüdü orada nöbet tuttular. Sınırı geçmek isteyenlere askerler ateş açarak müdahale etti. Türkiye'ye bir tepki söz konusu çünkü Ankara, Şam yönetimini Kürtlere saldırması şartıyla destekliyor. Görüşmelerde SDG'nin kendini feshetmesi dayatıldı. Bölgede hergün saldırılar sürerken, IŞİD hala bir tehditken bölge halkı tek taraflı entegrasyonu kabul etmiyor. Kendi mahallesini, kendi evini, kendi topraklarını korumaktan vazgeçmeyeceklerini beyan ediyorlar."

"Rojavalılar artık inisiyatif aldı"

SDG'nin 'seferberlik' çağrısının ardından sivillerin de silahlandığını belirten Cihan, "Şam yönetiminin saldırılarına karşı sivil halk da kendi sokağını, evini korumak için silahlandı. Çünkü karşı taraf çocuk, kadın, yaşlı demeden saldırıyor. Dün yaşlı bir kadının sabah 5'te evin önünde ateş yakıp silahı elinde evini koruduğunu gördüm. Rojava'da halk artık kendi inisiyatif aldı" dedi.

"IŞİD'e karşı savaşta destek olun"

Gazeteci Doğan Cihan son olarak bölgede yapılan çağrıları söyle aktardı:

"Rojava halkı, 14 yıldır süre gelen bir direniş ve mücadele geleneğiyle burada kendi öz yönetimini oluşturdu. Bu yönetim halk iradesine dayanan bir yönetim. 14 yıldır IŞİD'e karşı mücadele ediliyor. Hatta bütün dünya IŞİD'i ortadan kaldıran güç olarak biliyor buradaki direnişi.

"Kürtler kendi topraklarında, evinde ve mahallesinde kendi haklarıyla yaşamak istiyor. Buna karşı gelişebilecek bütün çete saldırılarına karşı da direnceklerini beyan ediyorlar ve bütün dünyaya da şu çağrıda bulunuyorlar: 'Bizler IŞİD'e karşı yıllarca savaştık, onları yendik. Bugün siz de bize destek olun.'"

"Tek adam rejimi istiyorlar"

Kamışlo'da yaşayan araştırmacı Bedir Molla da Şam hükümeti güçlerinin Haseke şehrine uzaklığının güneyden 10-15 km olduğunu söyledi:

"Dün planları Heseki'nin doğusunda da bir ilerleme gerçekleştirmekti. Burası oldukça kırsal bir bölge. Amaçları doğudan ilerleyerek Irak sınırını tamamıyla kontrol etmek ya da küçük bir dar bölge bırakmaktı. Uluslararası bir eksen oluşuyor, devletlerin refleksiyle de. Suriye'nin otoriter, bir tek adam rejimine dönüşmesi konusunda uluslararası bir kabul var."

(AB)