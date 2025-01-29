Sınır Tanımayan Gazeteciler’den Lukaşenko hakkında suç duyurusu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) suç duyurusunda bulundu.

Aleksandr Lukaşenko, 26 Ocak’ta yedinci kez Belarus Devlet Başkanı seçildi. 31 yıllık başkanlık dönemine devam edeceğini duyuran Lukaşenko, son yıllarda gazetecilere yönelik baskı politikalarını giderek artırıyordu.

RSF’nin sitesinde yer alan habere göre, RSF’nin Doğu Avrupa ve Orta Asya masası sorumlusu Jeanne Cavelier, suç duyurusuna ilişkin şöyle dedi:

“Seçim maskaralığı, bağımsız medyanın dengeleyici etkisinden arındırılmış şekilde, Lukaşenko’nun dört göstermelik adaya karşı zaferini garantileyerek muhtemelen sorunsuz ilerleyecek. Belarus rejimi, başta gazeteciler olmak üzere, beş yıldır muhalif seslere sistematik olarak zulmediyor. Bu cezasızlıkla mücadele etmek için RSF olarak, Belaruslu gazetecilere ve insanlığa karşı suçlar için suç duyurusunda bulunuyoruz. Savcı Karim Khan'ı sorumluları soruşturmaya ve yargılamaya çağırıyoruz.”

RSF Savunuculuk ve Yardım Direktörü Antoine Bernard ise şunları söyledi:

“RSF olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü ve içtihadı çerçevesinde analiz ettiğimiz bu ciddi olgular, Belaruslu gazetecilerin yaptıkları iş nedeniyle hapsedilmeleri, zulme uğramaları ve zorla yerlerinden edilmelerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

“RSF, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısını gazetecilere karşı işlenen bu suçları ön soruşturmasına dahil etmeye çağırmaktadır. Litvanya'nın Lukaşenko'nun işlediği suçları UCM'ye taşımasını memnuniyetle karşılıyoruz. Belaruslu gazetecilere ev sahipliği yapan ve Roma Statüsü'ne taraf diğer devletleri de bu konuda Litvanya'yı örnek almaya çağırıyoruz.”

Gazeteciler biat etmeye zorlanıyor

Seçim sürecinde iktidar çizgisinde yayın yapan medya kuruluşları, Lukaşenko rejiminin getirdiği baskıcı yasaların mantığını yansıtan, gazetecileri ve medya kuruluşlarını kriminalize eden bir yayın politikası yürüttü.

15-17 Ocak tarihleri ​​arasında devlet televizyonu ONT’nin, Radyo Svaboda'dan üç tutuklu gazeteciyle yaptığı röportajlar bu politikanın mihenk taşlarından.

Yayımlanan röportajlarda gazeteciler, kurgulanmış görüntüler ve şiddetli gözdağı nedeniyle “yalan haber yayan, isyanları kışkırtan ve hükümeti devirmeyi teşvik eden aşırılık yanlısı Radyo Svaboda’da çalışmaktan pişmanlık duyduklarını” ifade ediyorlar.