Sınır Tanımayan Gazeteciler: Filistinli gazetecileri koruyun

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), internet sitesinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecilerin görevlerini yerine getirmesi ve Gazze'de bilgi erişimini engellemesini kınadı.

İsrail’in 4 ayı aşkın süredir devam ettiği saldırılarda en az 84 gazetecinin öldüğünü, içlerinden 20'ye yakınının görevlerini yerine getirirken hayatını kaybettiğini belirten RSF, uluslararası kuruluşlara ve ülkelere saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısını yinelendi.

“Gazetecilere sığınacak yer kalmadı”

Açıklamada, İsrail'in "güvenli bölge" olarak tanımladığı Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik yapılan çağrılara rağmen İsrailli yetkililerin bölgeye giriş ve çıkışları engellemeye devam ederek gazetecilere kaçacak ve sığınacak yer bırakmadığının altı çizildi.

“İnsanlık dışı koşullar”

Gazze'de aralıksız devam eden İsrail saldırıları sebebiyle gazeteciliğin yok edildiği, 4 ay boyunca hayatta kalmayı başaran gazetecilerin insanlık dışı koşullarda hayatlarına devam ettikleri aktarılan açıklamada, BMGK'nin 2015 yılında aldığı gazetecilerin korunmasına ilişkin 2222 sayılı kararının acilen uygulanması istendi.

RSF, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılığına Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi ve medya kuruluşlarının tahrip edilmesiyle ilgili iki şikayette bulunmuş ve UCM savcılığının Filistin'le ilgili yürüttüğü soruşturmaya gazetecilere karşı işlenen suçların da dahil edilmesini sağlamıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 124 gazeteci öldürüldü.

(AS)