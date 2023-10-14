Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail hastanenin boşaltılmasını istedi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), sosyal medya platformu X’ten dün yaptığı açıklamada, İsrail’in, Gazze’deki Al Awda Hastanesinin boşaltılması için 2 saat süre verdiğini ifade etti.

Ardından tekrar açıklama yapan MSF, tahliyenin süresinin bu sabah 06.00’ya kadar uzatıldığını açıkladı:

“Çalışanlarımız hastaların tedavisine devam ediyor. MSF, Gazze'de bu eylemi, ayrım gözetmeksizin kan dökülmesini ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları açıkça kınıyor. Çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumaya çalışıyoruz. Hastaların tahliyesi zor olacak.”

MSF’nin ABD Direktörü Avril Benoît, KCBS Radio’ya yaptığı açıklamada, hastanelerin jeneratörleri için kullandığı yakıtın azaldığını ve acil tıbbi malzeme stoklarının ne kadar sınırlı olduğunu anlattı.

“Hastane elektrik olmadan çalışamaz”

BBC Arapça’dan Adnan Elbush’un haberine göre, Gazze’nin ana hastanesi olan El Şifa Hastanesinde cesetler hastanenin dışında yerde duruyor. Morgun buzdolapları hepsine yetmediği için koridorlar ve avlular yüzlerce cesetle dolu.

İçeride, personel yedek jeneratörlerin çalışmaması halinde tüm hizmetlerin yakında duracağını bilerek yoğun bir baskı altında çalışırken yüzlerce ağır yaralı koridorları dolduruyor. Yaralılar arasında kadın ve çocuklar da var.

Hastane müdürü Dr. Muhammad Abu Salmia, BBC'ye, El Şifa'nın faaliyetlerini durdurmaya zorlanmasının doğuracağı sonuçları anlatıyor: “Hastane elektrik olmadan çalışamaz. Yoğun bakım, yeni doğan ve diğer servislerde 120'den fazla kişi entübe ediliyor; [eğer bu gerçekleşirse] hastanedeki tüm bölümler ve servisler çökecek ve artık hastaları tedavi edemeyeceğiz.”

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelerin elektrik kesintisi nedeniyle yakında çalışamayacak durumda olma riskinin bilincinde olarak büyük bir baskı altında çalıştığını söylüyor.

Çocuk hastanesi vuruldu

AA’nın haberine göre, Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığının Facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra’nın açıklamaları yayınlandı.

Kudra, kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyurdu, başka bir detay vermedi.

35 bin Filistinli hastaneye sığındı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığındı.

Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.

Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı. Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerinin saldırıya uğradığı anlar da görüntülere yansıdı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)