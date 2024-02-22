Sınır Tanımayan Doktorlar, barınaklarına İsrail saldırısını kınadı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesine düzenlediği saldırı sırasında iki MSF çalışanının öldürülmesini kınadı. Saldırıda altı kişi de yaralanmıştı.

İsrail, Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait barınağı bombaladı

İsrail güçleri 20 Şubat akşamı geç saatlerde Gazze'nin sahil şeridinde yer alan Mevasi'ye askeri operasyon düzenledi ve operasyon sırasında bir İsrail tankı MSF çalışanlarının ve ailelerinin barındığı eve ateş açtı.

Saldırıda doktorlardan birinin eşi ve gelini hayatını kaybetti, beşi kadın ve çocuk olmak üzere altı kişi de yaralandı.

“Bombardıman nedeniyle ambulans ekipleri gecikti”

MSF saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı:

“Saldırıda açıkça işaretlenmiş MSF binasına mermiler atıldı ve ön kapıya, binanın dış cephesine ve zemin katın iç kısmına isabet etti. Bölgedeki bombardıman nedeniyle ambulans ekipleri iki saatten fazla gecikti. Daha sonra bölgeye ulaşabilen ambulanslar bazıları yanık yarası olan yaralıları Refah'taki International Medical Corps Sahra hastanesine getirebildiler.”

“Gazze'de hiçbir yer güvenli değil”

MSF'nin Gazze'deki tıbbi faaliyetlerini koordine eden MSF Genel Direktörü Meinie Nicolai, "Bu cinayetler karşısında öfkeliyiz ve derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin acil ateşkesi veto etmeyi seçtiği gün, iki kız çocuğu annelerinin bir İsrail tank mermisiyle öldürüldüğünü gördü" dedi.

Nicolai, ayrıca şunları söyledi:

"Bu ölümler, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığı, güvenli bölge vaatlerinin boş olduğu ve çatışmasızlık mekanizmalarının güvenilmez olduğu acı gerçeğinin altını çiziyor. Yoğun nüfuslu kentsel ortamlarda kullanılan güç miktarı şaşırtıcı ve insani yardım çalışanları ve aileleriyle dolu olduğunu bilerek bir binayı hedef almak vicdansızlıktır."

“İsrail, MSF ekiplerinin konumunu biliyordu”

MSF açıklamasında, İsrail’in MSF ekiplerinin yerine dair bilgilendirildiğini de belirtti:

“Saldırı sırasında evde 64 kişi barınıyordu. İsrail güçleri de dahil olmak üzere savaşın tüm tarafları, MSF ekiplerinin belirli yerlerde bulundukları konusunda düzenli olarak bilgilendirilmekte ve varlıklarını kabul etmektedir. İsrail güçleri, Mevasi'deki bu MSF sığınağının kesin konumu hakkında açıkça bilgilendirilmiştir. Buna ek olarak, binanın dışına ikiye üç metrelik bir MSF bayrağı asılmıştır. Saldırıdan önce İsrail güçleri tarafından herhangi bir tahliye emri verilmedi. MSF o zamandan beri İsrailli yetkililerle temasa geçti ve daha fazla açıklama bekliyor.”

“Başka bir saldırıdan sağ kurtulmuşlardı”

Mevasi’deki saldırıdan önce MSF barınağında yaşayan bazı sağlık çalışanları ve aile üyeleri, 8 Ocak'ta Refah'taki başka bir MSF barınağına düzenlenen ve bir MSF çalışanının beş yaşındaki kızının ölümüne neden olan saldırıdan sağ kurtulmuştu.

MSF bu durumun, İsrail güçlerinin askeri operasyonlarında sivillerin güvenliğini sağlamadığını bir kez daha ortaya koyduğunu ve insan hayatını tamamen hiçe saydığını, tıbbi misyona saygı duymadığını gösterdiğini açıkladı: “Bu durum Gazze'de tıbbi insani yardım faaliyetlerinin sürdürülmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrımızı yineliyoruz. Sivillere yönelik şiddet derhal sona ermelidir.”

Savaşın başından bu yana beş MSF çalışanı hayatını kaybetti.

“Güvenli” bölgeydi Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin çadırının bulunduğu Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerler arasında bulunuyordu. İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerin bu bölgeye gitmesini istemişti. İki bölgeye ayrılmış olan Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kentini yakınlarına kadar uzanıyor. Bölgenin genellikle tarım arazileri ve kum tepelerinden oluşan Refah'a bağlı kısmı ise kentin en kuzeybatısında kalıyor. Mevasi'de yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan 2 bininin bölgenin Refah'ta kalan kısmında yaşadığı tahmin ediliyor. İsrail ordusu, 22 Ocak'tan bu yana Han Yunus'a ve bölgedeki hastanelerin çevresine yönelik hava ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenlerken kentin batı ve güney bölgelerinden askeri araçlarla yürüttüğü işgali nedeniyle çok sayıda Filistinli yerinden edildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)