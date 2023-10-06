Sınır ötesinde yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe Kilit Harekât” bölgesinde PKK'lilerin taciz ateşi sonrası yaralanan bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB, yaptığı açıklamada operasyon bölgesinde 13 Eylül’de ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan uzman çavuş Recep Parlak’ın tedavi gördüğü hastanede dün (5 Ekim) yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Parlak’ın Adıyaman’ın Kahta nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Zap, Avaşin ve Metina gibi alanlarına ilki 28 Mayıs 2019'da başlatılan pençe operasyonları, o tarihten beri devam ediyor.

(NT)