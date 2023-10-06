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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 09:24
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 09:28
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Sınır ötesinde yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Uzman çavuş Recep Parlak, 13 Eylül’den beri hastanede tedavi görüyordu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/sinir-otesinde-yaralanan-uzman-cavus-hayatini-kaybetti.jpg

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe Kilit Harekât” bölgesinde PKK'lilerin taciz ateşi sonrası yaralanan bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB, yaptığı açıklamada operasyon bölgesinde 13 Eylül’de ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan uzman çavuş Recep Parlak’ın tedavi gördüğü hastanede dün (5 Ekim) yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Parlak’ın Adıyaman’ın Kahta nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Zap, Avaşin ve Metina gibi alanlarına ilki 28 Mayıs 2019'da başlatılan pençe operasyonları, o tarihten beri devam ediyor.

(NT)

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