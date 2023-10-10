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Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 16:04
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2023 16:21
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Sınır ötesi operasyonda iki günde iki asker hayatını kaybetti

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Zap, Avaşin ve Metina alanlarında yürütülen askeri operasyonda son iki günde iki asker hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/10/sinir-otesi-operasyonda-iki-gunde-iki-asker-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Çakmak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dün (9 Ekim) de operasyon bölgesindeki bir üs bölgesine PKK'lilerin açtığı ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan uzman çavuş Mehmet Emre Teke hayatını kaybetmişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Zap, Avaşin ve Metina gibi alanlarına ilki 28 Mayıs 2019'da başlatılan pençe operasyonları, o tarihten beri devam ediyor.

(NT)

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