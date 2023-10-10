Sınır ötesi operasyonda iki günde iki asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Çakmak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dün (9 Ekim) de operasyon bölgesindeki bir üs bölgesine PKK'lilerin açtığı ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan uzman çavuş Mehmet Emre Teke hayatını kaybetmişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Zap, Avaşin ve Metina gibi alanlarına ilki 28 Mayıs 2019'da başlatılan pençe operasyonları, o tarihten beri devam ediyor.

(NT)