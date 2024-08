Sinematek’ten ‘Yıldızlar Altında Sinema’ gösterimleri

Sinematek/Sinema Evi’nin her yıl düzenlediği “Yıldızlar Altında Sinema” gösterimleri, bugün başlıyor.

Kadıköy Belediyesi Uluslararası Kalamış Yaz Festivali kapsamında düzenlenen etkinlik, 1 Eylül’de sona erecek. Kalamış Atatürk Parkı’ndaki açık hava sahnesinde gerçekleşecek etkinlikte, sinema tarihinden pek çok klasik film izleyiciyle buluşacak.

Alfred Hitchcock’tan Atıf Yılmaz’a, Hayao Miyazaki’den Aki Kaurismäki’ye uzanan programda, çeşitli yönetmenlerin filmleri yer alıyor.

Etkinlik, Charlie Chaplin’in “Şarlo Kaçak” (The Pilgrim, 1923) filmiyle açılacak. Restore edilmiş kopyasından gösterilecek bu sessiz dönem filmi, Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası’nın canlı performansıyla sunulacak.

“Hayallerim, Aşkım ve Sen”

14 Ağustos’ta Alfred Hitchcock’un “Aşktan da Üstün” (Notorious, 1946) filmi, 17 Ağustos’ta ise Atıf Yılmaz’ın “Hayallerim, Aşkım ve Sen” (1987) filmi gösterilecek. Programda ayrıca, Fred Zinnemann’ın Oscar ödüllü filmi “İnsanlar Yaşadıkça” (From Here to Eternity, 1953), Steven Spielberg’ün “Jaws” (1975), Sydney Pollack’ın “Tootsie” (1982) ve Wim Wenders’ın belgeseli “Buena Vista Social Club” (1999) gibi dikkat çeken yapımlar da yer alıyor.

Geçen yıl büyük beğeni toplayan Hayao Miyazaki’nin “Çocuk ve Balıkçıl” (Kimitachi wa dô ikiru ka, 2023) adlı filmi, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla 19 Ağustos’ta gösterilecek. Aki Kaurismäki’nin Cannes’da Jüri Ödülü kazanan filmi “Sararmış Yapraklar” (Kuolleet lehdet, 2023) ise 25 Ağustos’ta MUBI işbirliğiyle izleyiciyle buluşacak.

Programla ilgili detaylı bilgiye Sinematek/Sinema Evi’nin internet sitesinden ulaşılabilir. (TY)