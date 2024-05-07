Sinematek'te mayıs ayı programı bu akşam başlıyor

Sinematek/Sinema Evi mayıs ayı programı bu akşamki gösterimle başlıyor.

Bu akşam saat 20.00’de Sergey Parajanov imzalı “Narın Rengi” (Sayat Nova) izlenebilir. 1969 Sovyetler Birliği yapımı filmin dili Ermenice, Azerice, Gürcüce.

Vaftiz adı Arutin olan on sekizinci yüzyıl ozanı Sayat Nova, tıpkı Parajanov gibi Ermeni bir ailenin çocuğu olarak, Tiflis’te dünyaya gelir. Dolayısıyla film, bir bakıma, yönetmenin Sayat Nova ile paylaştığı Gürcü-Ermeni mirasını sahiplenmesi olarak gösteriliyor.

Yarın (8 Mayıs) ise saat 20.00’de Asghar Farhadi’nin “Elly Hakkında” (Darbareye Elly) filmi izlenebilir. Filmde eğitimli ve dinle ilişkisi mesafeli olan İran üst orta sınıfından bir grup insan arasında geçen bir hikâye anlatılıyor. “Elly Hakkında” ile Farhadi, Berlin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen dalında Gümüş Ayı kazanmıştı.

9 Mayıs saat 20.00’de ise Sinematek/Sinema Evi’nin restore ettiği “Hakkâri'de Bir Mevsim” Sinematek izleyicisiyle buluşacak. Ferit Edgü’nün romanından Onat Kutlar’ın senaryolaştırdığı filmin yönetmeni ise Erden Kıral.

Genco Erkal, Erkan Yücel, Şerif Sezer, Rana Cabbar, Erol Demiröz, Macit Koper, Zeynep Irgat, Berrin Koper’in rol aldığı 1983 yapımı film, kendine ve çevresine yabancılaşmış kentli bir aydının hem mecburen hem isteyerek sürgün gittiği; yolu, elektriği olmayan köyde yokluk ve yoksullukla karşılaşmasını ve bunun kendi kimlik arayışına yansıması anlatılıyor.

11 Mayıs 14.00'da Tengiz Abuladze’nin “Pişmanlık” (Monanieba) filmi izleyiciyle buluşacak. 1984 Sovyetler Birliği yapımı film, yönetmenin “Yakarış” (1967) ve “Dilek Ağacı” (1976) filmleriyle birlikte, Gürcü edebiyatına dayanan ve insanın kötülük karşısında durabilme cesaretine odaklanan üçlemenin son filmi. “Pişmanlık”, Stalin dönemindeki tasfiyeleri açıkça eleştiren ilk Sovyet filmi olma niteliği taşıyor.

Aynı gün saat 18.30'da ise Sergey Parajanov, David “Dodo” Abashidze'nin "Âşık Garip" (Ashug-Karibi) filmi izlenebilir.

12 Mayıs 14.00’da Asghar Farhadi’nin “Satıcı” filmi gösterilecek. Film, ciddi sonuçlar doğuran eylemleri nedeniyle sırlar, yalanlar, karmaşık duygular ve ahlakî ikilemlerle dolu bir dünyaya hapsolan insanların hikâyesini anlatıyor.

Aynı gün 18.30’da da yönetmenin “Bir Ayrılık” filmi gösterilecek. Film, Oscar ve Altın Ayı kazanan ilk İran filmi olma özelliği de taşıyor.

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