Sinematek/Sinema Evi’nde yeni sezon başlıyor

Kadıköy Sinematek/Sinema Evi, 27 Ekim 2024-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek yeni programını duyurdu.

Programda, Yeni Hollywood akımı seçkisinden, Macar sineması klasiklerine, dünya sinemasının restore edilmiş baş yapıtlarına ve feminist avangart sinemacı Germaine Dulac’ın eserlerine kadar 50’den fazla film yer alıyor.

Programın açılışı Sinematek/Sinema Evi’nin ikinci restorasyon projesi olan, Muhsin Ertuğrul’un yönettiği Aysel, Bataklı Damın Kızı (1935) ile yapılacak. Film, yenilenmiş kopyasıyla 27 Ekim’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Sinematek/Sinema Evi Güz 2024 programının detayları şöyle:

Ana program: Programın ana bölümü, 1970'lerin Amerikan sinemasında auteur yönetmenlerin damgasını vurduğu Yeni Hollywood dönemine odaklanıyor. Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma ve Sam Peckinpah gibi yönetmenlerin eserlerinden oluşan 15 filmlik seçki, modern sinemaya yön veren filmleri içeriyor.

Program, Ankara Sinema Derneği, Gezici Festival ve ABD Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenleniyor.

Macar Sineması’na Saygı: 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı dolayısıyla, Sinematek/Sinema Evi, Macar Kültür Merkezi İstanbul ile işbirliği yaparak Macar sinemasının klasiklerinden beş filmi izleyiciye sunacak. Seçki, Onat Kutlar Sinema Salonu’nda gösterilecek.

Il Cinema Ritrovato: İstanbul’da İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen Il Cinema Ritrovato, bu yıl üçüncü kez İstanbul’a geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki arşivlerden derlenen ve restore edilen filmler, Cineteca di Bologna’nın katkılarıyla Sinematek/Sinema Evi’nde izleyiciyle buluşacak. Programda, festivalin restore edilmiş filmler bölümünden seçilen altı film yer alıyor.

Germaine Dulac'ın "Sigara" filminden bir kare.

Sessiz Perşembe - Germaine Dulac: Sessiz sinema dönemine ait filmler, canlı müzik eşliğinde gösterilmeye devam ediyor. Bu kez programın konuğu feminist avangart sinemacı Germaine Dulac. Dulac’ın Seyahate Davet (1927), Sigara (1919) ve Deniz Kabuğu ve Rahip (1919) adlı deneysel filmleri, Ayşe Tütüncü, Ezgi Daloğlu ve Nihal Saruhanlı’nın canlı müzik performanslarıyla izleyiciye sunulacak.

FilmKoop ile Bağımsız Sinema: FilmKoop işbirliğiyle gerçekleştirilen bu bölümde, Türkiye sinemasının bağımsız örnekleri her pazar Onat Kutlar Sinema Salonu’nda gösterilecek. Film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen gösterimlerin filmleri, her gösterimden bir hafta önce duyurulacak.

Avrupa Film Ayı: Avrupa Film Akademisi’nin Avrupa sinemasını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen etkinliği Avrupa Film Ayı, bu yıl 1 Kasım-7 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. 40’tan fazla ülkede gerçekleşen bu etkinlik kapsamında, Sinematek/Sinema Evi de 20 filmiyle yer alacak.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye sinematek.kadikoy.bel.tr sitesinden ve Sinematek/Sinema Evi sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. (TY)