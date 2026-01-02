ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 02.01.2026 14:33 2 Ocak 2026 14:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.01.2026 14:37 2 Ocak 2026 14:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Sinematek/Sinema Evi’nde ocak programı başlıyor

Programda Rüya Çıkmazı seçkisi, Alice Rohrwacher retrospektifi, Ulrike Ottinger’e adanan gösterimler ve restore yapımlar yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sinematek/Sinema Evi’nde ocak programı başlıyor
Görsel: “Moğolistanlı Jean D’Arc” filminden bir sahne.

Kadıköy Sinematek/Sinema Evi, ocak ayında sinemaseverleri çeşitli özel seçkilerle buluşturuyor.

Programda Rüya Çıkmazı (Fever Dream) seçkisi, çağdaş İtalyan sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Alice Rohrwacher’e odaklanan retrospektif ve Yeni Alman Sineması’nın önemli yönetmenlerinden Ulrike Ottinger’e adanan bir seçki yer alıyor.

Program kapsamında ayrıca, Sergei Eisenstein filmleri ve restore edilmiş yapımlardan oluşan Il Cinema Ritrovato seçkisi de izleyicilerle buluşacak.

  • 7 Ocak Çarşamba, 20.00: Şeytan Çıkmazı filmi öncesinde Tunç Şahin kısa bir sunum yapacak.
  • 8 Ocak Perşembe, 20.00Grev filmi, Zeynep Oktar ve Ezgi Daloğlu’nun canlı müzik performansı ile gösterilecek.

Programın detaylarını görmek için tıklayın. (TY)

Kadıköy Sinematek/Sinema Evi etkinlik takvimi sinema sanat Alice Rohrwacher ulrike ottinger
ilgili haberler
Yeni Alman Sineması’nın feminist öncülerinden Ulrike Ottinger, Sinematek’te
17 Ekim 2025
/haber/yeni-alman-sinemasinin-feminist-onculerinden-ulrike-ottinger-sinematekte-312624
Sinematek’ten ‘Yıldızlar Altında Sinema’ gösterimleri
12 Ağustos 2024
/haber/sinematekten-yildizlar-altinda-sinema-gosterimleri-298463
'Sinemanın büyücüsü' Parajanov, Sinematek’te
11 Mayıs 2024
/haber/sinemanin-buyucusu-parajanov-sinematekte-295292
Cüneyt Cebenoyan, Sinematek/Sinema Evi’nde anılacak
27 Eylül 2023
/haber/cuneyt-cebenoyan-sinematek-sinema-evinde-anilacak-285451
Sinematek’ten yeni program: Erken Dönem Sinemanın Sihirbazları
18 Ekim 2022
/haber/sinematek-ten-yeni-program-erken-donem-sinemanin-sihirbazlari-268667
