Sinematek/Sinema Evi’nde ocak ayı programı başlıyor

Kadıköy Sinematek/Sinema Evi, ocak ayında sinemaseverleri çeşitli özel seçkilerle buluşturuyor.

Programda Rüya Çıkmazı (Fever Dream) seçkisi, çağdaş İtalyan sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Alice Rohrwacher’e odaklanan retrospektif ve Yeni Alman Sineması’nın önemli yönetmenlerinden Ulrike Ottinger’e adanan bir seçki yer alıyor.

Program kapsamında ayrıca, Sergei Eisenstein filmleri ve restore edilmiş yapımlardan oluşan Il Cinema Ritrovato seçkisi de izleyicilerle buluşacak.

7 Ocak Çarşamba, 20.00 : Şeytan Çıkmazı filmi öncesinde Tunç Şahin kısa bir sunum yapacak.

: Şeytan Çıkmazı filmi öncesinde Tunç Şahin kısa bir sunum yapacak. 8 Ocak Perşembe, 20.00: Grev filmi, Zeynep Oktar ve Ezgi Daloğlu’nun canlı müzik performansı ile gösterilecek.

