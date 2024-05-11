'Sinemanın büyücüsü' Parajanov, Sinematek’te

Kadıköy Sinematek/Sinema Evi'nin yeni programı 7 Mayıs’ta Sergey Parajanov imzalı “Narın Rengi” (Sayat Nova, 1969) filmi ile başladı. Gösterimlerin ana programı “Sergey Parajanov ve Ötesi” başlığıyla Parajanov sineması.

Program kapsamında dün akşam (10 Mayıs) yönetmenin “Pirosmani” ve “Pirosmani Teması Üzerine Arabesk Çeşitlemeler” filmleri izleyici ile buluştu.

Gösterimden önce Parajanov’a saygı niteliğinde önce Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alişan Çapan, ardından ise Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani söz aldı.

Parajanov filmlerinin dünya sinemasının en önemli ve özgün örneklerinden olduğunu söyleyen Çapan, programın düzenlenmesine katkısı olan Gürcistan Konsolosluğuna teşekkür etti. Parajanov filmlerinin izleyici ile buluşmasının kendileri için öneminden bahseden Çapan, Parajanov’un İstanbul’a ve genel olarak Türkiye’ye “yabancı” olmadığını belirtti.

Pirosmani

Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani de, “Pirosmani” filmine ilham veren Gürcü ressam Niko Pirosmanaşvili (Pirosmani) ve Parajanov’un kendi kültürleri için öneminden bahsetti.

Gürcü sinemasının 1912’de “Akaki Tsereteli'nin Raça-Leçhumi'ye Yolculuğu” filmiyle başlayan uzun soluklu bir hikâyesi olduğunu söyleyen Jishkariani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“‘Parajanov ve Ötesi’ programında sizleri ağırlamaktan ve Gürcistan sinemasını size tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bir asırdan fazla süredir Gürcü sineması gelişiyor ve izleyicinin, dönemin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Parajanov hakkında ise uzun uzadıya konuşabiliriz; fakat söyleyeceklerimin yetersiz kalacağını ve onu en iyi filmlerinin anlatacağını düşünüyorum.

“Programın ‘Pirosmani’ filmiyle açılması ise bizim için son derece önemli ve sembolik. Bu filmiyle Gürcü ressamın hikâyesine odaklanan Parajanov, sadece Gürcistan sinemasının değil, dünya sinemasının en önemli isimlerinden biri. Parajanov ve diğer Gürcü yönetmenler vasıtasıyla böyle bir program düzenlenmesinden ve bunun ülkeler ile halklar arasında böyle bir köprü kurmasından hayli memnunuz. Ve elbette Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi umuyoruz.”

Konuşmaların ardından Parajanov'un “Pirosmani” ve “Pirosmani Teması Üzerine Arabesk Çeşitlemeler” filmleri gösterildi. Program kapsamında yönetmenin bugün “Âşık Garip” ve 15 Mayıs’ta da “Suram Kalesi Destanı” filmleri gösterilecek. Yönetmenin altı filminin yer aldığı program, 29 Haziran’a dek devam edecek.