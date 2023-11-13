Sinemacılardan İKSV’ye çağrı: Şeffaf olun

Aralarında yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncuların da olduğu bir grup sinemacı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 2024’te düzenleyeceği 18. İstanbul Bienali’ndeki küratör krizine dair bir açıklama yayımladı.

Geçmiş İstanbul Bienallerinin katılımcılarından İKSV'ye açık mektup

Sinemacılar, geçen ay küratör seçimine dair sorular soran ve kurumu kamusal görevi doğrultusunda şeffaf uygulamalar benimsemeye davet eden “İKSV’ye Açık Mektup: Daha İyi Bir İstanbul Bienali’ne Doğru” çağrı metnini takiben bu açıklama metnini kaleme aldıklarını duyurdu.

Çevrimiçi imzalarla büyüyen çağrı, İKSV’nin düzenlediği 18. İstanbul Bienali, İstanbul Film Festivali ve Köprüde Buluşmalar etkinliklerinde karar alma süreçlerine dair vakfı ivedilikle özeleştiri yapmaya ve kurumsal sorumluluk almaya davet ediyor.

"Tartışmaları yakından takip ediyoruz"

Açıklama şöyle:

"Aşağıda imzası olan bizler, diğer sinema oluşumlarının yanı sıra, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Film Festivali’ni de takip ederek sinema öğrenen, üreten, filmlerini geliştiren, dağıtan sinemacılar ve sinema seyircileri olarak son zamanlarda yine İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Bienali etrafında yaşanan tartışmaları önemli buluyor ve yakından takip ediyoruz.

"4 Ekim 2023 tarihinde kamuya açılan İKSV’ye Açık Mektup vesilesiyle 2024 yılında gerçekleşecek olan 18. İstanbul Bienali küratörünün Danışma Kurulu’nun ortak kararına rağmen İKSV yönetimi tarafından kabul edilmemesi ve hâlihazırda aynı kurulda görev yapan üyelerden Blazwick’in küratör olarak atanması sürecinden haberdar olduk. İKSV’nin 5 Ekim’de resmî Instagram hesabından yaptığı açıklama olası kurumsal değişiklikler için 2026 yılını işaret etmiş, 18. İstanbul Bienali’ne dair bir adım atmayı taahhüt etmemiş, Açık Mektup’un yönelttiği sorulara cevap vermemiştir. 23 Ekim tarihinde 18. İstanbul Bienali’ne davet alan dört sanatçı bienale katılmama kararı almış ve kamuyla paylaşmıştır.

Dört sanatçı İstanbul Bienali'ne katılmayacağını açıkladı

"Keyfi yönetim şekli"

"18. İstanbul Bienali vakası, bizlere İstanbul Film Festivali ve festival kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar platformunun işleyiş biçimine dair sorunları, film seçim süreçlerine dair şeffaflıktan uzak yaklaşımları, örtülü sansür ve sistematik müdahaleleri hatırlatmaktadır. İKSV’de süregelen keyfi yönetim şeklinin vakfın tüm organizasyonlarına sirayet ettiği aşikardır. Bu durum İKSV’nin kurumsal sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkelerine kayıtsız kaldığını açıkça göstermektedir.

"Kurum kültürünün aşındığı, teamüllerin sistematik olarak tahrip edildiği ülkemizde, kültür sanat ortamının başat aktörlerinden İKSV’ye yükümlü olduğu vakıf senedinin gereği olan kamusal sorumluluklarını yeniden hatırlatıp etraflı bir özeleştiri sürecine davet ediyoruz.

"İKSV'ye eleştirilere cevap vermeye çağırıyoruz"

"Yapacakları muhasebenin İstanbul Bienali’yle sınırlı kalmamasını, düzenlediği etkinliklerin yönetim biçimi ve karar alma süreçlerinde demokratik, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir teamüllere yeniden dört elle sarılmasını, muhatap aldığı, hizmet verdiği ve muhtaç olduğu kamuya karşı en önemli sorumluluğu olduğunu bu çağrıyla hatırlatmak isteriz.

"Geçmiş ve gelecekteki İstanbul Film Festivali ve Köprüde Buluşmalar katılımcıları ve sinema sektörünün mensupları olarak bizler, İKSV’yi 18. İstanbul Bienali sürecinde oluşan mevzubahis eleştirilere ivedilikle cevap vermeye, kamusal görevi doğrultusunda gerekli adımları atmaya ve yaşanan vakaları kamuyla açık ve şeffaf bir şekilde tartışmaya çağırıyoruz."

İmzacılar (12 Kasım itibariyle):

A. Haluk Ünal (Yazar ve Sinemacı)

Ahu Öztürk (Yönetmen)

Ali Ergül (Yönetmen)

Arda Çiltepe (Filmci)

Arda Şardağ (Yapımcı Asistanı)

Arif Hakverdi (Belgesel Sinemacı)

Berna Balkaya (Sinema Yazarı)

Bilen Sevda Könen (Yönetmen)

Bingöl Elmas (Yönetmen)

Enis Rıza (Belgesel Yönetmeni)

Erol Mintaş (Senarist ve Yönetmen)

Faysal Soysal (Yönetmen)

Fırat Yücel (Sinemacı)

Gözde Onaran (Sinema Yazarı)

Gül Büyükbeşe (Belgesel Sinemacı)

Güliz Sağlam (Yönetmen)

Haci Orman (Yönetmen)

Hatice Aslan (Oyuncu)

Irmak Karasu (Sinemacı)

İlham Bakır (Yönetmen ve Senarist)

İmre Azem (Belgesel Yönetmeni)

Korkut Akın (Yönetmen ve Eleştirmen)

Kıvanç Sezer (Yönetmen)

Mustafa Ünlü (Yönetmen)

Mustafa Emin Büyükcoşkun (Sanatçı ve Yönetmen)

Müge Büyüktalaş (Sinemacı)

Nalân Sakızlı (Belgesel Sinemacı)

Nejla Demirci (Yönetmen ve Yapımcı)

Nermin Aytekin (Yapımcı)

Senem Aytaç (Sinema Yazarı)

Sevgi Ortaç (Sanatçı ve Yönetmen)

Sevil Demirci (Yapımcı)

Sibel Tekin (Belgesel Yönetmeni ve Aktivist)

Sinan Kesova (Yönetmen ve Yapımcı)

Soner Caner (Sinemacı)

Tayfur Aydın (Yönetmen)

Tolga Güzelgün (Senarist ve Eğitimci)

Yücel Ünlü (Yönetmen)

(AÖ)