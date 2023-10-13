Sinemacılar Başkan Böcek'e "sansür varsa biz yokuz" dedi

İptal edilen 60. Antalya Film Festivali'nin yeniden yapılması için harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve festival başkanı Muhittin Böcek ile bir araya gelen sinemacılar, tutumlarını bir "rapor" ile kamuoyuna açıkladılar.

Sinemacılar: Film seçkisi ve jüri üyeleri değişmemeli

Oyuncular Sendikası, DİSK/SİNE-SEN, Sinema Televizyon Sendikası, TÜRSAV, SESAM, BİROY, FİLMYÖN, SETEM, SENARİSTBİR, ÇASOT, SİYAD ve Kadın Yönetmenleri Derneği "rapor"da film seçkisi ve jüri üyelerinin değişmeden kalması halinde "festivalin sanatsal organizasyonu konusunda gerekli sorumluğu alaca[klarını] vurgula[dıklarını]" ifade ettiler.

Sinemacıların raporu

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve heyetinin talebiyle kendileriyle bir araya geldik. Film sektörü temsilcileri olarak, ‘Kanun Hükmü' belgesel filminin festivalden çıkarılmasının hiçbir meşru sebebi olamayacağını, festivale kabul edildiği açıklanan filmlerin sansüre maruz bırakılmadan sinemaseverlerle buluşması, sanatsal ifade özgürlüğünün baskılanmaması gerektiğini aktardık." "İptal olduğu açıklanan festivalin 2023 yılında tekrar yapılması düşünülüyorsa, belirlenen jüri üyelerinin ve 'Kanun Hükmü' belgeseli dâhil tüm filmlerin aynı şekilde programda yer almasının doğru olacağını ifade ettik. Bu adım atıldığı takdirde film sektörü bileşenleri olarak festivalin sanatsal organizasyonu konusunda gerekli sorumluğu alacağımızı vurguladık. Sansür yanlışından geri dönülmeyen bir festival organizasyonuna ise destek vermeyeceğimizi belirttik. Antalya Film Festivali Başkanı Muhittin Böcek ve heyeti, önerimizi yeniden değerlendireceklerini ve kısa süre içinde dönüş yapacaklarını aktardı.”

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereği 31 Aralık 2023’e kadar festivalin yapılması zorunlu.



Öte yandan, olası bir festivalde jüri başkanlığı için konuşulan isimler arasında sinema ve dizi oyuncusu Salih Güney’in ismi öne çıkıyor.

Bir araya gelen temsilciler, festivalin iptal edilmesinin yanlış bir karar olduğuna değinerek, bunun yerine Antalya’nın tüm sokaklarında film gösterimlerinin yapılabileceği tarihi bir festivale imza atılabileceğini belirtti.

Temsilciler ayrıca, sansür tartışmasının da şimdiden “tarihe geçtiği” görüşünde.

Ne olmuştu? Yönetmen Nejla Demirci'nin ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgeseli, belgeselde yer alan kişilerden birinin yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma Seçkisinden kaldırıldı. Konuyla ilgili 22 Eylül'de açıklama yapan Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, yargı süreci bitene kadar filmin festivalden çıkarıldığını duyurdu ve ekledi: "Biz; sinemanın bağımsızlığına, sanatçıların fikirlerini özgürce yansıtabilmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz."



Karara tepki gösteren 20 jüri üyesi görevi bıraktı, daha sonra kararı sansür olarak nitelendiren onlarca yönetmen ve yapımcı, filmlerini yarışmadan çekti.



28 Eylül'de festival tarafından yapılan açıklamada "Kanun Hükmü adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir" denildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve festival başkanı Muhittin Böcek, görevi süresince seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dâhil olmadıklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da aynı gün bir açıklama yayımlayarak "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür,” diyerek festivalden çekildiğini duyurdu.

(AEK)