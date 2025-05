Sinemacı Ali Özgentürk hayatını kaybetti

Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, bugün 80 yaşında vefat etti.

Sinemacının vefat haberini kardeşi Nebil Özgentürk, sosyal medya hesaplarından duyurdu:

“Ağabeyim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik.. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı... Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, 'Hazal'ın, 'At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata ‘Sevgi emektir’ diye söz bırakan Selvi Boylum'un... Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.”

Ali Özgentürk hakkında

Yönetmen, senarist ve yapımcı.

Türkiye'deki toplumsal meseleleri ve insan hikâyelerini derinlemesine işleyen filmleriyle tanınır.

4 Kasım 1945'te Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldıktan sonra kamera asistanlığıyla sinema kariyerine başladı. Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi yönetmenlerle çalıştı.

1978 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaryosunu yazarak büyük bir çıkış yakaladı. 1979'da yönettiği ilk uzun metrajlı filmi Hazal, San Sebastián Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yeni Yönetmen ödülünü kazandı ve uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

1982'de çektiği At (The Horse) filmi, Cannes Film Festivali'nde gösterildi ve Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde Yasujirō Ozu Ödülü'nü kazandı. 1985 yapımı Bekçi (The Guardian) filmi ise Venedik Film Festivali'nde yarışmaya seçilen ilk Türkiye yapımı film oldu.

2000 yılında yönettiği Balalayka filmi, başrol oyuncusu Kemal Sunal'ın çekimlere gitmek üzereyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi, ardından Uğur Yücel'in başrolü üstlenmesiyle tamamlandı.

1980 yılında Asya Film Ltd. şirketini kurarak yapımcılık alanında da faaliyet gösterdi.