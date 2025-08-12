Sinema ve televizyon emekçilerinden MUBI’ye 'Gazze' için açık mektup

Dijital yayın platformu MUBİ, İsrail’le bağlantılı Sequoia Capital’den aldığı 100 milyon dolarlık yatırım nedeniyle dünyadan tepki çekmeye devam ediyor.

Son olarak Türkiye’den 400’e yakın sinema ve televizyon emekçisi dün gece ortak bir bildiriye imza attı. Platformun Gazze’de yaşanan soykırımı finanse eden bir şirket tarafından yatırım almasını kabul etmediklerini dile getirdi.

Filistin destekçilerinden MUBI’ye 'boykot' çağrısı

İnternet üzerinden bir imza kampanyası başlatan sinema ve televizyon dünyasından isimler bildiride şunları kaydetti:

"Bizler, Türkiye’de sinema ve televizyon alanında üretim yapan emekçiler ve sinema paydaşları olarak, kuruluşundan bu yana maddi ve manevi destek sunduğumuz ve bağımsız sinema alanı için varlığını önemli bulduğumuz MUBI’nin, filmlerimiz aracılığıyla elde ettiği görünürlüğü; Gazze’de yaşanan soykırım ve savaşı finanse eden bir şirketle paylaşmasını kabul etmiyoruz.

2025 yazında, küresel sanat sineması platformu MUBI, ABD merkezli özel sermaye şirketi Sequoia Capital’den 100 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Sequoia Capital, İsrail askeri istihbarat mensupları ve Palantir’in eski yöneticileri tarafından kurulan Kela adlı savunma teknolojisi girişimine de yatırım yaptı. Kela’nın, İsrail ordusuna yapay zekâ entegrasyonu sağlayan bir savaş yazılımı sistemi geliştirdiği gerçeği, MUBI’yi bu ekonomik ağın bir parçası ve dolaylı olarak bu suç ortaklığının bir bileşeni hâline getirmektedir. Bu durum, MUBI ile çalışan biz sinema emekçilerini, festivallerden dağıtım süreçlerine kadar emeği geçen tüm sektör bileşenlerini ve platformun varlık nedenini oluşturan izleyicileri doğrudan ilgilendirmektedir. Gazze’de süregiden soykırıma hizmet eden bu ekonomik zincire dolaylı olarak dahil olmak istemiyoruz.

Sinemayı yalnızca bir mecra değil; aynı zamanda bir vicdan, ifade ve adalet alanı olarak görüyor; MUBI’ye Filistin İçin Sinema Emekçileri (Film Workers for Palestine) kolektifinin 9.000’i aşkın sinema çalışanı adına yazılan açık mektubunu ve ardından uluslararası 38 sinemacının yaptığı ortak çağrıyı destekliyoruz.

MUBI’nin bugün aldığı her tutum, yalnızca iş modelini değil, onu var eden sanatçıları, izleyicileri ve kültürel hafızayı da doğrudan etkilemektedir. Gözlerimizin önünde büyük bir insanlık suçu işleniyorken, MUBI’nin sektörden gelen ihtarları ciddiye almasını istiyor, acilen sorumluluk alarak bu korkunç yanlıştan ivedilikle geri adım atmasını bekliyoruz...

Sessiz kalmak, taraf olmaktır!”

İmzacılar şöyle: A. Haluk Ünal, A. Taner Elhan, Abdulhamit Güler, Abdullah Şahin, Ahmet Bulut, Ahmet Ablak, Ahmet Duvar, Ahmet Kıran, Ahmet Orçun Okşar, Ahmet Öğüt, Ahmet Yılmaz, Ahu Öztürk, Ali Aga, Ali Aydın, Ali Demir, Ali Ergül, Ali Haydar Çataltepe, Ali Osman Sağır, Alican Yücesoy, Alper Eraydın, Alptekin Bozkurt, Altan Dönmez, Arif Hakverdi, Arzu Arda Değer, Arzu Gamze Kılınç, Asena Bulduk, Aslı Filiz, Aslı Ildır, Aslı Özge, Aslıhan Örün, Aşkın Özcan, Ayberk Çakır, Ayça Çiftçi, Aydın Orak, Aydın Sayman, Aylin Eren, Ayse Nur Fidan Srmaney, Ayşe Çetinbaş, Azer Şelte, Aziz Er, Azra Deniz Okyay, Bahar Saner, Bahriye Kabadayı Dal, Barbaros Altuğ, Barış Erçetin, Barış Özbiçer, Barlas Aslan, Başak Günak, Başar Alemdar, Behçet Gülenay, Belmin Söylemez, Benhür Bolhava, Berfu Ergenekon, Beril Kayar, Berk Sata, Berke Baş, Bertan Özer, Beste Yamalıoğlu, Bilal Arıoğlu, Bilal Tamer Tanrıver, Bilge Taş, Bingöl Elmas, Biray Dalkiran, Birhat Temel, Buğra Solmaz, Burak Acar, Burak Çevik, Burak Güldü, Burak Sesli, Burcu Aykar, Busenur Karayiğit, Cafer Özgül, Can Candan, Can Sübiler, Candaş Baş, Cansu Baydar, Cansu Özaltun, Celal Topçu, Cem Yiğit Üzümoğlu, Cemil Nazlı, Cemre Ebüzziya, Cengis T. Asiltürk, Ceren Koç, Ceren Taşçı, Ceyda Yüceer, Ceylan Özgün Özçelik, Coşku Kılıç, Coşkun Liktor, Çağrı Kara, Çağrı Vila Lostuvalı, Çiçek Acar, Çiğdem Vitrinel, Damla Kırkalı, Deniz Eyüboğlu Aydın, Deniz Madanoğlu, Deniz Telek, Deniz Yeşil, Dicle Şengül, Dilek Aydın, Dilek İyigün, Dilek Külekçi, Doğukan Deliduman, Doruk Kaya, Dudu Elif Konuk, Duygu Gülakan, Duygu Karanlık, Ebru Ceren Şahan, Ebru Kuzu, Ece Yüksel, Edze Ali, Ekin Uzeltüzenci, Elif Akçalı, Elif Eda, Elif Nur Kerkük Mançuhan, Elif Ürse, Emel Çelebi, Emin Alper, Emin Yardım, Emine Canlı, Emrah Dönmez, Emrah Özdemir, Emre Erkmen, Emre Eser Aslan, Emre Köktaş, Ender Özyer, Enes Subaşı, Enis Köstepen, Enver Sedat Kurubaş, Erdem Özçelik, Erdeniz Savaş, Erhan Makar, Erkan Tahhuşoğlu, Erol Babaoğlu, Erol Mintaş, Erol Zurnacı, Ersin Gök, Ertan Doğan, Evren Karabıyık Günaydın, Evrim Kaya, Eytan İpeker, Eyüp Boz, Ezgi Çamalan, Ezgi Gören, Ezgi Sözmen, Faruk Teber, Faruk Ulutürk, Fatih Özcan, Fatma Belkıs, Fatma Edemen, Faysal Soysal, Ferhat Doğan, Ferit Karahan, Feyza Kayıkçı, Fırat Terzioğlu, Fırat Yücel, Fırat Yünlüel, Fikret Sanal, Filiz Ekinci, Filiz Kuka, Firuze Engin, Gamze Öğüt, Gizem Bayıksel, Gizem Çalışır, Gökçe İnce, Gökçe Doruk Erten, Gök Akyel, Gökalp Gönen, Gökhan Alan, Gökşen Aydemir, Göktuğ Özgül, Gözde Kural, Gözde Mutluer, Grzegorz Waszczuk, Gül Büyükbeşe, Gülengül Altıntaş, Gülin Tokat, Güliz Sağlam, Gülten Taranç, Günay Günaydın, Gürcan Keltek, Hakan Bozyurt, Hakan Şahin, Hakkı Kontaş, Halil Babür, Haluk Ünlü, Hande Elaman, Hande Yelke, Harun Özdemir, Hasan Mustafa Arslan, Hasan Ramazan Yılmaz, Haşmet Topaloğlu, Hatip Karabudak, Haydar Taştan, Hayriye Savaşçıoğlu, Haziran Düzkan, Hilal Sezer, Hülya Şahin, Hülya Tunç, Hüseyin Bilgi, Hüseyin Karaboğa, Hüsnüye Uludağ, Ihsan Kabil, Irmak Altıner, Irmak Karasu, İbrahim Çalayir, İbrahim Kırık, İdil Akkuş, İdris Kaan Akbay, İlhan Elmacı, İmre Azem, İrem Ekşi, İsmail Kara, İsmet Arasan, Kaan Karsan, Kamil Engin, Kazım Köse, Kenan Kara, Kerem Soyyılmaz, Kıvanç Sezer, Kıvılcım Akay, Korhan Günay, Kutbettin Cebe, Leyla Yılmaz, M.Taner Gündöner, Macit Panahı, Mahmut Fazıl Coşkun, Mahmut İslam Bilir, Mahmutcan Köylü, Manolya Maya, Mehmet Ali Eyiengin, Mehmet Başak, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Eser, Mehmet Güleryüz, Mehmet Uğur Kuyucu, Melih Sarıgöl, Melih Taşkıran, Melik Saraçoğlu, Melikşah Altuntaş, Melis Birder, Meral Aktan, Meriç Demiray, Meriç Erseçgen, Merve Kayan, Merve Kazmacı, Meryem Yavuz, Mestan Sakallı, Metin Akdemir, Metin Avdaç, Miraç Ağca, Muhammet Furkan Olgun, Murat Arslanargun, Murat Aslan, Murat Gültekin, Murat Muslu, Murat Sarihan, Mustafa Durmuş, Mustafa Güllük, Mutlu Çapraz, Mürsel Çoban, Nadim Güç, Nadir Öperli, Nagehan Gümüşdoğrayan, Nagehan Uskan, Nalan Merter Savaş, Nazif Coşkun, Nazif Tunç, Necati Sönmez, Necmi Sancak, Nermin Aytekin, Nesra Gürbüz, Nevin Şahin, Nil Gürpınar, Nilay Kayaalp, Nur Özlem Elginöz, Nuriye Bilici, Oğuzcan Denizhan, Okan Evcı, Onur Çapkın, Onur Saylak, Orhan Toraman, Osman Bayraktaroğlu, Osman Nail Doğan, Osman Özcan, Oya Köseoğlu, Ömer Erbil, Ömer Genç, Ömer Tuncer, Önder Esmer, Öykü Erbay, Öykü Sofuoğlu, Öyküsu Özyürek, Özge Aydın, Özgün Aydın, Özgün Çoban, Özgür Çubukçu, Özlem Çıngırlar, Özlem Sarıyıldız, Özlem Yılmaz, Pelin Esmer, Peyda Yurtsever, Pınar Aydınalp, Pınar Bulut, Pınar Göktaş, Pınar Üzeltüzenci, Reyan Tuvi, Reyhan Acar, Rezan Yeşilbaş, Rıdvan Çakır, Rıfat Erkek, Rıza Çağlar, Ruken Tekeş, Safa Gökhan Huylu, Sebnem Hassanisoughi, Selcan Özgür, Selda Taşkın, Selen Çatalyürekli, Selen Hayal, Selen Örcan, Selim Güntürkün, Selin Tunç, Semih Dindar, Semih Gülen, Semih Kaplanoğlu, Semih Sakarya, Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Senem Aytaç, Senem Tuzen, Seren Yüce, Serhat Karaaslan, Serkan Canpolat, Serpil Kurtça, Serra Akcan, Set Fotoğrafçıları Birliği (SFB), Sevgi Dündar, Sevil Demirci, Seyfettin Tokmak, Sezgi Mengi, Sibel Tekin, Sibil Çekmen, Sidar İnan Erçelik, Simden Taş Satıroğlu, Sinan Kesova, Sinan Yusufoğlu, Sinem Deniz, Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), Sinema TV Sendikası, Somnur Vardar, Soner Caner, Soysal Demir, Su Baloglu, Suzan Demir, Suzan Güverte, Süleyman İyisu, Şefik Polat, Şenol Canbulat, Şilan Sevil, Şirin Bahar Demirel, Şükrü Üçpınar, Tahsin İşbilen, Tayfur Aydın, Tuğçe Kayaarası, Tuncay Ocak, Tunç Davut, Turgay Esen, Turgut Mavuk, Ufuk Kurt, Uğur Uzunok, Uğurcan Kızılkurt, Ulaş Odabaş, Umut Kayahan, Umut Subaşı, Ümit Gabin, Volkan Keskin, Vural Karatepe, Yağız Yavru, Yamaç Okur, Yasemin Akıncı, Yılmaz Kıvanç, Yoel Meranda, Yusuf Yavuz, Yücel Ünlü, Z. Tül Akbal Süalp, Zafer Ayden, Zehra Tan, Zeynep Dadak, Zeynep Dilan Süren, Zeynep Erilli Kuloğlu, Zeynep Merve Uygun, Zeynep Ünal.

Yönetmenlerden MUBI’ye açık mektup: Gazze’deki soykırıma ortak olmayın

