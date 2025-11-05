ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2025 11:14
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2025 11:20
1 dk Okuma

Sinema TV Sendikası 10. yaşını kutluyor

Sendikanın dayanışma partisinde reggae grubu Sattas sahne alacak ve sektör çalışanı DJ’ler performanslarıyla geceye eşlik edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sinema TV Sendikası 10. yaşını kutluyor
Görsel: Canva

Sinema, reklam, dizi ve televizyon sektöründe çalışan emekçileri bir araya getiren Sinema TV Sendikası (STS), kuruluşunun 10. yılını dayanışma etkinliğiyle kutluyor.

Kadıköy’de 4 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek etkinlikte, reggae grubu Sattas sahne alacak ve geceye yönetmenler/senaristlerden oluşan DJ’ler de performanslarıyla eşlik edecek.

2015 yılında kurulan Sinema TV Sendikası, sinema ve televizyon sektöründe çalışan işçilerin mesleki, ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmeyi, çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. 

Sendika temsilcileri, 10. yıl etkinliğinin yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda dayanışmanın güçlendiği bir buluşma olacağını vurguluyor:

“Bu gece, sektör çalışanlarının yoğun çalışma tempolarının arasında bir araya gelebilmesi ve dayanışmanın güçlenmesi için anlamlı bir gece olacak. 10 yıldır sinema ve televizyon sektöründe çalışma saatleri ve koşullarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi için çalışan sendikamızın yeni yaşını hep birlikte kutlamak istiyoruz.”

Sinema TV Sendikası’nın dayanışma gecesine katılmak isteyenler, Biletix, Bubilet ve Biletino üzerinden bilet temin edebilecek.

Etkinlikle ilgili duyurular ise sendikanın Instagram ve X hesaplarından takip edilebilir. (TY)

İstanbul
Sinema TV Sendikası sinema emekçileri dayanışma Sattas
ilgili haberler
FİLM VE SAHNE TASARIM EKİPLERİ DERNEĞİ
“1 Mayıs’ta paydos diyoruz!”
30 Nisan 2025
/haber/1-mayista-paydos-diyoruz-306965
“Bölüm başına KDV dahil 4 bin TL alan oyuncu var”
18 Ocak 2025
/haber/bolum-basina-kdv-dahil-4-bin-tl-alan-oyuncu-var-303717
SİNEMA TV SENDİKASI BAŞKANI:
"Covid-19 vakasını saklayan yapım şirketleri var"
24 Eylül 2020
/haber/covid-19-vakasini-saklayan-yapim-sirketleri-var-231474
Kadıköy Sineması emekçileri: Mobbing ve baskı var
30 Haziran 2020
/haber/kadikoy-sinemasi-emekcileri-mobbing-ve-baski-var-226611
Dizi Setleri "45 Dakika İçin" Boşaldı
25 Aralık 2010
/haber/dizi-setleri-45-dakika-icin-bosaldi-126820
