Sinema TV Sendikası 10. yaşını kutluyor

Sinema, reklam, dizi ve televizyon sektöründe çalışan emekçileri bir araya getiren Sinema TV Sendikası (STS), kuruluşunun 10. yılını dayanışma etkinliğiyle kutluyor.

Kadıköy’de 4 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek etkinlikte, reggae grubu Sattas sahne alacak ve geceye yönetmenler/senaristlerden oluşan DJ’ler de performanslarıyla eşlik edecek.

2015 yılında kurulan Sinema TV Sendikası, sinema ve televizyon sektöründe çalışan işçilerin mesleki, ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmeyi, çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Sendika temsilcileri, 10. yıl etkinliğinin yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda dayanışmanın güçlendiği bir buluşma olacağını vurguluyor:

“Bu gece, sektör çalışanlarının yoğun çalışma tempolarının arasında bir araya gelebilmesi ve dayanışmanın güçlenmesi için anlamlı bir gece olacak. 10 yıldır sinema ve televizyon sektöründe çalışma saatleri ve koşullarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi için çalışan sendikamızın yeni yaşını hep birlikte kutlamak istiyoruz.”

Sinema TV Sendikası’nın dayanışma gecesine katılmak isteyenler, Biletix, Bubilet ve Biletino üzerinden bilet temin edebilecek.

Etkinlikle ilgili duyurular ise sendikanın Instagram ve X hesaplarından takip edilebilir. (TY)