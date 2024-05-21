Sinema deneyimini zenginleştiren kitap: Sinesözlük

Pek çok dergide ve gazetede sinema, deneme, araştırma/inceleme yazıları, öykü ve şiirleri yayımlanan Olcay Bağır, ilk kitabı Sinesözlük ile okurun karşısına çıkıyor. Kara Karga Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan kitap, sinema tarihi, türler, akımlar ve alana dair terimleri sade bir dille derinlemesine açıklarken sinemayla ilgilenen okura da güncel bir metin, bir kaynak çalışma sunuyor.

Sinesözlük kitabıyla ilgili konuşan Bağır, “Kuru bir akademik dille yazılan kitaplar gibi olmak en büyük çekincemdi.” diyerek, “Bir yandan bugünün sinemayla ilgilenen okurunu yakalayacak güncel bir metin ortaya koymak, bir yandan da mütevazı bir kaynak çalışma ortaya çıkarmaktı amacım" diyor.

Sinema sanatına adım atanlar için kılavuz niteliğindeki Sinesözlük, sinemaseverlerin yanı sıra sinema öğrencileri ve araştırmacılar için vazgeçilmez bir kaynak olma iddiasıyla yola çıkıyor.

Bağır, “Kitabın alt başlığından da anlaşılacağı gibi bir tür ‘sinemaya giriş’ kitabı olmak amaçlandı. Bu çalışmayı okuyanlar genel hatlarıyla bütün sinema dünyasına hâkim olacaklar.” diyerek sinema üzerine okumalar yapmak isteyenler için bir tür rehber hazırladığının altını çiziyor.

(EMK)