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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 11:12
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 11:16
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Sinema deneyimini zenginleştiren kitap: Sinesözlük

Olcay Bağır'ın kaleme aldığı ve Kara Karga Yayınları’ndan çıkan "Sinesözlük", sinema tutkusunu paylaşan herkese, sinemanın büyülü dünyasını keşfetmek için bir davet niteliğinde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sinema deneyimini zenginleştiren kitap: Sinesözlük

Pek çok dergide ve gazetede sinema, deneme, araştırma/inceleme yazıları, öykü ve şiirleri yayımlanan Olcay Bağır, ilk kitabı Sinesözlük ile okurun karşısına çıkıyor. Kara Karga Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan kitap, sinema tarihi, türler, akımlar ve alana dair terimleri sade bir dille derinlemesine açıklarken sinemayla ilgilenen okura da güncel bir metin, bir kaynak çalışma sunuyor.

Sinesözlük kitabıyla ilgili konuşan Bağır, “Kuru bir akademik dille yazılan kitaplar gibi olmak en büyük çekincemdi.” diyerek, “Bir yandan bugünün sinemayla ilgilenen okurunu yakalayacak güncel bir metin ortaya koymak, bir yandan da mütevazı bir kaynak çalışma ortaya çıkarmaktı amacım" diyor. 

Sinema sanatına adım atanlar için kılavuz niteliğindeki Sinesözlük, sinemaseverlerin yanı sıra sinema öğrencileri ve araştırmacılar için vazgeçilmez bir kaynak olma iddiasıyla yola çıkıyor.

Bağır, “Kitabın alt başlığından da anlaşılacağı gibi bir tür ‘sinemaya giriş’ kitabı olmak amaçlandı. Bu çalışmayı okuyanlar genel hatlarıyla bütün sinema dünyasına hâkim olacaklar.” diyerek sinema üzerine okumalar yapmak isteyenler için bir tür rehber hazırladığının altını çiziyor.

(EMK)

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