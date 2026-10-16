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YT: Yayın Tarihi: 16.10.2026 08:14 16 Ekim 2026 08:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.10.2026 09:48 16 Ekim 2026 09:48
Okuma Okuma:  2 dakika

Sinem Dedetaş’tan Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı

Dedetaş, aynı kazada yaralanan belediye çalışanları ve diğer yurttaşlar için de acil şifa dileğinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sinem Dedetaş’tan Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı
*Sinem Dedetaş
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Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AKP’li Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Üsküdar'da tartışmalı seçimle başkan vekili olan Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında öldü
Üsküdar'da tartışmalı seçimle başkan vekili olan Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında öldü
15 Ekim 2026

Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Gültekin’in ölümünün ardından yaptığı açıklamada ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Dedetaş, aynı kazada yaralanan belediye çalışanları ve diğer yurttaşlar için de acil şifa dileğinde bulundu.

Dedetaş, 15 Ekim tarihli mesajı şöyle:

“Üsküdar Belediye Başkanvekilliğini yürüten Sayın Dündar Ziya Gültekin’in elim bir kazada hayatını kaybettiğini öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Aynı kazada yaralanan belediye çalışanlarımıza ve diğer yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sinem Dedetaş Dündar Ziya Gültekin üsküdar belediyesi İBB
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