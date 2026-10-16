Sinem Dedetaş’tan Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AKP’li Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Üsküdar'da tartışmalı seçimle başkan vekili olan Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında öldü

Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Gültekin’in ölümünün ardından yaptığı açıklamada ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Dedetaş, aynı kazada yaralanan belediye çalışanları ve diğer yurttaşlar için de acil şifa dileğinde bulundu.

Dedetaş, 15 Ekim tarihli mesajı şöyle:

“Üsküdar Belediye Başkanvekilliğini yürüten Sayın Dündar Ziya Gültekin’in elim bir kazada hayatını kaybettiğini öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Aynı kazada yaralanan belediye çalışanlarımıza ve diğer yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

Üsküdar Belediye Başkan Vekiliğini yürüten Sayın Dündar Ziya Gültekin’in elim bir kazada hayatını kaybettiğini öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Aynı kazada yaralanan belediye çalışanlarımıza ve diğer yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş 15.10.26 / Çorlu — Sinem Dedetaş (@sdedetas) October 15, 2026

(EMK)