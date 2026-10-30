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YT: Yayın Tarihi: 30.10.2026 08:50 30 Ekim 2026 08:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.10.2026 09:04 30 Ekim 2026 09:04
Okuma Okuma:  3 dakika

Sinem Dedetaş tahliye sonrası konuştu: “Biraz yarım sevinebiliyoruz”

Ev hapsiyle tahliye edilen Sinem Dedetaş, cezaevindeki çalışma arkadaşlarını hatırlatarak “Bir an önce herkesin özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sinem Dedetaş tahliye sonrası konuştu: “Biraz yarım sevinebiliyoruz”
Sinem Dedetaş, 90 günlük tutukluluğun ardından ev hapsi kararıyla tahliye edildi.
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Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, 90 günlük tutukluluğun ardından ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Sinem Dedetaş tahliye oldu
Sinem Dedetaş tahliye oldu
29 Ekim 2026

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıkan Dedetaş, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tahliyesinin kendisi için çifte bayram olduğunu belirten Dedetaş, cezaevinde bulunan çalışma arkadaşları nedeniyle sevincinin buruk olduğunu söyledi.

“İçeride olan çalışma arkadaşlarımız var”

Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutlayan Dedetaş, tahliye kararından önce bayramı cezaevinde geçirmeyi beklediğini anlattı.

Dedetaş, şöyle konuştu:

“Öncelikle iyi bayramlar demek istiyorum. Çünkü bugün 29 Ekim, dün akşam mesaj yazmıştım. İlk defa bir bayramı yalnız geçirecektim. Allah nasip etmedi, bu güzel bir şey. Hep beraberiz. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun.”

Tahliyesinin kendisi için çifte bayram olduğunu söyleyen Dedetaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim için çifte bayram oldu. Tahliye olan bütün arkadaşlarımızın söylediği gibi aslında biraz yarım sevinebiliyoruz. Çünkü içeride olan çalışma arkadaşlarımız var. Bir an önce herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum.”

Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
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Deniz Göktaş'ı evine davet etti

Dedetaş'a, daha önce aynı cezaevinden tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş'ın açıklamaları da soruldu.

Göktaş, tahliyesinin ardından Dedetaş ve avukat Mehmet Pehlivan'la birlikte İstanbul'a dönmeyi hayal ettiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söylemişti.

Dedetaş, Göktaş'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine ev hapsinde olduğunu belirterek şu yanıtı verdi:

“Ben ev hapsindeyim, o yüzden davet ediyorum kendisini. Sohbetimizi inşallah burada beraberce yaparız.”

Göktaş da sosyal medya hesabından Dedetaş'ın davetine “En güzel çoraplarımla geleceğim” yanıtını verdi.

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Göktaş, Dedetaş'ın davetine yanıt verdi

Dedetaş'ın davetine yanıt veren Deniz Göktaş, "En güzel çoraplarımla geleceğim" dedi.

Ev hapsi devam edecek

Dedetaş'ın avukatı Akın Atalay, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada tahliye başvurusunun kabul edildiğini duyurmuştu.

Atalay, “Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir” demişti.

Kararın ardından cezaevinden çıkan Dedetaş hakkında elektronik kelepçeyle konutu terk etmeme tedbiri uygulanacak.

Ne olmuştu?

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş, 29 Temmuz 2026'da gözaltına alındı.

Dedetaş, 31 Temmuz'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 1 Ağustos'ta Dedetaş'ı Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

Soruşturma kapsamında Dedetaş'ın yanı sıra Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan da tutuklandı. Belediye başkan yardımcıları Ceyhun Ünlü ve Adem Altıntaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dedetaş'ın avukatlarının yaptığı tahliye başvurusu üzerine 29 Ekim'de ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Dedetaş, yaklaşık üç aylık tutukluluğun ardından aynı gün cezaevinden çıkarak evine döndü.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Sinem Dedetaş tahliye ev hapsi
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