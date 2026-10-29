Sinem Dedetaş tahliye oldu

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak cezaevinden tahliye edilmesine karar verildi.

Kararı Dedetaş'ın avukatı Akın Atalay açıkladı. Atalay, tahliye başvurusu üzerine verilen karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir.”

Sinem Dedetaş başkanı cezaevinden aldık, darısı diğer haksız tutuklulara olsun. https://t.co/A36rPITBW8

Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ne olmuştu?

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Temmuz 2026'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

31 Temmuz'da tutuklanan Dedetaş, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

Dedetaş'ın tutuklanması, CHP'nin ve çeşitli siyasi temsilcilerin tepkisine neden olmuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda 90 gündür özgürlüğünden yoksun olduğunu belirten Dedetaş hakkında, avukatlarının yaptığı tahliye başvurusunun ardından ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye kararı verildi.