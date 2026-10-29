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YT: Yayın Tarihi: 29.10.2026 14:07 29 Ekim 2026 14:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.10.2026 16:28 29 Ekim 2026 16:28
Okuma Okuma:  2 dakika

Sinem Dedetaş tahliye oldu

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sinem Dedetaş tahliye oldu
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsiyle tahliye kararı verildi.
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Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak cezaevinden tahliye edilmesine karar verildi.

Dedetaş’ın görevden alınmasının ardından Üsküdar AKP’ye geçti
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Kararı Dedetaş'ın avukatı Akın Atalay açıkladı. Atalay, tahliye başvurusu üzerine verilen karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir.”

Dedetaş tahliye oldu

Ne olmuştu?

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Temmuz 2026'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

31 Temmuz'da tutuklanan Dedetaş, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
1 Ağustos 2026

Dedetaş'ın tutuklanması, CHP'nin ve çeşitli siyasi temsilcilerin tepkisine neden olmuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda 90 gündür özgürlüğünden yoksun olduğunu belirten Dedetaş hakkında, avukatlarının yaptığı tahliye başvurusunun ardından ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye kararı verildi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Sinem Dedetaş Üsküdar üsküdar belediyesi
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