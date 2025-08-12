Sındırgı'daki depremde iki ayağı kırılan Ateş tedavi edildi

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Camikebir Mahallesi'deki bir evden düşen moloz Ateş’in iki bacağının kırılmasına neden oldu.

Ateş’le birlikte yaşayan Bekir Doyuran tedavi için köpeği Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdü. Burada Ateş’in kırılan iki bacağı alçıya alındı. Doyuran, tedavinin ardından 1,5 yaşındaki Ateş’i evine geri getirdi.

Anadolu Ajansı’na (AA) konuşan Doyuran, deprem anında Gölcük Mahallesi'nde olduğunu sarsıntının şiddetini anlayınca hızlıca Camikebir Mahallesi'ndeki evine döndüğünü belirtti. Ardından da şöyle konuştu:

"Evde annem vardı. Bahçede duran köpeğimizin üzerine komşumuzun binasından beton parçaları düşmüş. Köpek aldığı darbeyle hareketsiz bir şekilde duruyordu. Kaldırdık müdahalesini yapıp Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdük. Çok yardımcı oldular. 3 saat müdahale ettiler. Köpeğin kemiklerini yerine getirdiler. O esnada köpek çok korkuyordu. Hala titriyor. Şu anda tedavisi tamamlandı. 3 hafta alçıyla duracak daha sonra alçılarını çıkartacağız. Kontrollerini yaptırmaya devam edeceğiz. Yavruyken sahiplendiğimiz köpeğimize yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi de arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

(HA)