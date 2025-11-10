Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir Sındırgı'da saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı, 10.38 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde de hissedildi.

#DEPREM: Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 21.20’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip etmekteyiz.



➡️ https://t.co/cofXSusf8l https://t.co/fsSsIhVIYF — AFAD (@AFADBaskanlik) November 10, 2025

Balıkesir üç aydır sallanıyor

Sındırgı'da 26 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından pazartesi sabah saatlerinde gerçekleşen 4'ten büyük depremlerin ardından akşam saatlerinde gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki deprem "orta büyüklük" olarak kabul edilen 5 büyüklüğüne en yakın sarsıntı oldu.

16 BİNA ÇÖKTÜ YA DA AĞIR HASARLI Balıkesir, Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremde 29 yaralı

Türkiye'nin genel deprem etkinliği kapsamında yılda ortalama 25 bin sarsıntı kaydedilirken on üç ayda bu ortalamanın yüzde 60'ına yakın sayıda sarsıntının Sındırgı bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.



(AEK)