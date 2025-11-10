ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2025 22:02
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2025 22:54
1 dk Okuma

Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Saat 21:20'de gerçekleşen deprem, Marmara ve Ege bölgesindeki başlıca yerleşimler olan İstabul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Harita: AFAD

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir Sındırgı'da saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı, 10.38 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde de hissedildi.

Balıkesir üç aydır sallanıyor 

Sındırgı'da 26 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından pazartesi sabah saatlerinde gerçekleşen 4'ten büyük depremlerin ardından akşam saatlerinde gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki deprem "orta büyüklük" olarak kabul edilen 5 büyüklüğüne en yakın sarsıntı oldu.

Balıkesir, Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremde 29 yaralı
16 BİNA ÇÖKTÜ YA DA AĞIR HASARLI
Balıkesir, Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremde 29 yaralı
27 Ekim 2025

Türkiye'nin genel deprem etkinliği kapsamında yılda ortalama 25 bin sarsıntı kaydedilirken on üç ayda bu ortalamanın yüzde 60'ına yakın sayıda sarsıntının Sındırgı bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.

(AEK)

Haber Yeri
Sındırgı
Deprem Sındırgı afad
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git