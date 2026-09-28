Sincan Cezaevi’nde gazeteci yerde yatırılıyor, 9 aylık hamile mahpus oksijen desteği alıyor

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Tuğba Tekerek’i ziyaret etti. Çakırözer, Tekerek’in 40 kişilik uyuşturucu koğuşunda, tuvaletin önünde yerde yatırıldığını söyledi.

Hasta mahpuslar için özgürlük çağrısı

Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakırözer, Tekerek’in kendisine dışarıdaki arkadaşlarına selam gönderdiğini aktardı.

Tekerek’in kendi durumundan çok aynı koğuşta kaldığı Tuğba Ağırşen’in sağlık durumundan kaygı duyduğunu belirten Çakırözer, 9 aylık hamile olan Ağırşen’in solunum rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak oksijen desteği alması gerektiğini ve onun da yerde yattığını söyledi.

Çakırözer, yan koğuşlarda ise 23 Haziran’da düzenlenen şafak baskınlarıyla gözaltına alınan insan hakları savunucusu Tuğba Kahraman’ın tutulduğunu belirtti. Kahraman’ın NATO Zirvesi sona ermesine rağmen yaklaşık üç aydır özgürlüğüne kavuşamadığını söyledi.

Çakırözer, paylaşımında cezaevlerindeki koşullara dikkat çekerek üç Tuğba’nın yanı sıra hasta mahpuslar ve siyasi tutuklular için adalet ve özgürlük çağrısı yaptı.

(EMK)