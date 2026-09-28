ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 15:54 28 Eylül 2026 15:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 16:08 28 Eylül 2026 16:08
Okuma Okuma:  1 dakika

Sincan Cezaevi’nde gazeteci yerde yatırılıyor, 9 aylık hamile mahpus oksijen desteği alıyor

Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakırözer, Tekerek’in kendisine dışarıdaki arkadaşlarına selam gönderdiğini aktardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sincan Cezaevi’nde gazeteci yerde yatırılıyor, 9 aylık hamile mahpus oksijen desteği alıyor
*Tuğba Tekerek
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Tuğba Tekerek’i ziyaret etti. Çakırözer, Tekerek’in 40 kişilik uyuşturucu koğuşunda, tuvaletin önünde yerde yatırıldığını söyledi.

Hasta mahpuslar için özgürlük çağrısı

Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakırözer, Tekerek’in kendisine dışarıdaki arkadaşlarına selam gönderdiğini aktardı.

Tekerek’in kendi durumundan çok aynı koğuşta kaldığı Tuğba Ağırşen’in sağlık durumundan kaygı duyduğunu belirten Çakırözer, 9 aylık hamile olan Ağırşen’in solunum rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak oksijen desteği alması gerektiğini ve onun da yerde yattığını söyledi.

Çakırözer, yan koğuşlarda ise 23 Haziran’da düzenlenen şafak baskınlarıyla gözaltına alınan insan hakları savunucusu Tuğba Kahraman’ın tutulduğunu belirtti. Kahraman’ın NATO Zirvesi sona ermesine rağmen yaklaşık üç aydır özgürlüğüne kavuşamadığını söyledi.

Çakırözer, paylaşımında cezaevlerindeki koşullara dikkat çekerek üç Tuğba’nın yanı sıra hasta mahpuslar ve siyasi tutuklular için adalet ve özgürlük çağrısı yaptı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpus Tuğba Tekerek tutuklu gazeteciler
ilgili haberler
Tutuklu Gazeteci Tuğba Tekerek: Tuvaletin önünde yatıyorum
26 Eylül 2026
/haber/tutuklu-gazeteci-tugba-tekerek-tuvaletin-onunde-yatiyorum-323808
KaosGL yöneticileri ve gazeteci Tuğba Tekerek için tutuklama talebi
15 Eylül 2026
/haber/kaosgl-yoneticileri-ve-gazeteci-tugba-tekerek-icin-tutuklama-talebi-323496
Gazeteci Tuğba Tekerek, Gürcistan’daki LGBTİ+ hareketine ilişkin haberi nedeniyle gözaltında
15 Eylül 2026
/haber/gazeteci-tugba-tekerek-gurcistandaki-lgbti-hareketine-iliskin-haberi-nedeniyle-gozaltinda-323494
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tutuklu Gazeteci Tuğba Tekerek: Tuvaletin önünde yatıyorum
26 Eylül 2026
/haber/tutuklu-gazeteci-tugba-tekerek-tuvaletin-onunde-yatiyorum-323808
KaosGL yöneticileri ve gazeteci Tuğba Tekerek için tutuklama talebi
15 Eylül 2026
/haber/kaosgl-yoneticileri-ve-gazeteci-tugba-tekerek-icin-tutuklama-talebi-323496
Gazeteci Tuğba Tekerek, Gürcistan’daki LGBTİ+ hareketine ilişkin haberi nedeniyle gözaltında
15 Eylül 2026
/haber/gazeteci-tugba-tekerek-gurcistandaki-lgbti-hareketine-iliskin-haberi-nedeniyle-gozaltinda-323494
Sayfa Başına Git