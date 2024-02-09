Sinan Aygül kendisine saldıranların cezasızlığına itiraz etti: HAGB bir ceza değildir

Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin akrabası belediye personeli Yücel Baysalı ile polis koruması Engin Kaplan'ın cezasızlığına itiraz etti.

Aygül, avukatlar ve bölgedeki baro başkanlarından oluşan heyet ile Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdikleri itiraz dilekçesinde Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 25 Ocak’ta verdiği hükün açıklanmasını geri bırakılması (HAGB) kararının kaldırılmasını ve kararının esastan incelenmesini istedi.

Aygül’e adliyede Bitlis Barosu Başkanı Gülhan Bayram Sekmen, Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şube Yöneticisi Necdet Ceyhan ve İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağından Jiyan Özkaplan eşlik etti.

Eker: Adalet yerine getirilmedi karara tümden itiraz ediyoruz

Aygül’ün avukatı İsmet Eker kararın adalet duygusunu ortadan kaldıracak kadar vahim olduğuna dikkat çekerek karara tümden itiraz ettiklerini aktardı.

Eker “Olayın hukuki yönünün yanı sıra yaratmış olduğu toplumsal algı da önem arz etmektedir. Çünkü yaşanan olay, toplumsal amaçla hareket eden müvekkilin devletin iç güvenliğinden sorumlu makamı tarafından öldürülmeye teşebbüs edilmesiyle sonuçlanmıştır. Ama böyle vahim bir sonuca karşılık verilen karar bir ceza değil. HAGB’nin bir ceza olduğu durumu bile tartışmalıyken, en fazla bir ceza tehdidi olabilecek HAGB, böylesi vahim bir suçüstü olayda asla uygulanamaz. Karara dair itirazımızı usul ve esas yönünden birkaç noktada etraflıca yaptık ancak suç işleyene karşı toplumda duyulan ‘intikam alma’ duygusunu ortadan kaldırmak ve belki de bir anlamda bu duyguyu dindirmek için gerekli olan “Adalet” yerel mahkemece yerine getirilmediğinden karara tümden itiraz ediyoruz.” dedi.

Orak: Karar bütün yönleriyle skandal niteliğinde

Verilen kararın bu haliyle hiçbir yargısal denetimden geçemeyeceğini söyleyen Diyar Orak ise kararın her yönüyle skandal niteliğinde olduğunu dikkat çekti.

Orak “Bizim en temel talebimiz bu davanın bir yaralama değil silahla öldürmeye teşebbüs davası olarak açılması ve Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesiydi. Ancak ne yazık ki bu talebimiz gerekçesiz bir şekilde reddedildi. Bununla da kalınmadı davanın cezasızlıkla sonuçlanması için gereken her şey yapıldı ve adeta ceza verilmedi. 12 sayfalık itiraz dilekçesi yazdık, olayı, dava sürecini ve kararı kelime kelime anlattık. Sürecin tamamı ve karar bütün yönleriyle skandal niteliğinde. Bu karar bu haliyle hiçbir hukuki denetimden geçemez. Taleplerimizin kabul edilmesini ve verilen bu haksız kararın kaldırılmasını umuyoruz.” dedi.

Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) sınırında kalması için 2 yılın altında ceza verilerek HAGB kararı verilen dava için yapılan itirazı Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.

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(HA)