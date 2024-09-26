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Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 17:53
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 17:59
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Sinan Aygül, dezenformasyon davasında beraat etti

Van Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi, Yargıtay'ın kararına uyarak Sinan Aygül hakkında ‘suçun yasal unsurları gerçekleşmediği' gerekçesiyle beraat kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sinan Aygül, dezenformasyon davasında beraat etti

Gazeteci Sinan Aygül’ün, Bitlis Tatvan’da bir çocuk istismarı iddiasını gündeme getirdiği için ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak (TCK 217/A)’ iddiasıyla yargılandığı dava beraatla sonuçlandı.

Van Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, Sinan Aygül ve avukatı Diyar Orak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla savcılık odasından katıldı.

Aygül neden yerel mahkemede savunma yapmadığını açıklayarak başladı. “İstinaf yerel mahkemelerin onay makamı haline geldi. Savunma yapsaydım, yasanın meşrulaştırılmasına olanak sağlamış olacaktım” dedi.

Buna karşılık mahkeme başkanı, “Seninle burada ilk derece mahkemesini tartışacak veya eleştirecek değiliz. Sen sanıksın biz de mahkeme heyetiyiz” diye karşılık verdi.

Savcılık, ‘suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle’  beraat kararı verilmesine dair mütalaa sundu.

Mütalaaya karşılık avukat Diyar Orak, "Zaten Yargıtay müvekkil lehine karar vermişti. Müvekkilim hem soruşturma hem yargılama aşamasında mağdur edildi. Müvekkilimin evinde gece saatlerinde arama yapıldı. Suç unsuru oluşmamış olmasına rağmen tutuklama kararı verdi. Müvekkil aleyhine ihlal olduğunu görüyoruz. Müvekkilimin bu mağduriyetlerim giderilmesini ve beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti Yargıtay kararına uydu ve Sinan Aygül’ün üzerine atılı ‘suçun yasal unsurları gerçekleşmediği gerekçesiyle beraatına hükmetti.

"Sansür yasasının uygulanamayacağı tescillendi"

Duruşma sonrası açıklama yapan Aygül "Sansür Yasası'nın uygulanamayacağı, uygulanabilir bir yasa maddesi olmadığı bugün tescillendi. Benim açımdan çok ağır sonuçları olan bir süreç olsa da, bu sürecin ortaya çıkardığı sonuç bu ülkede gazetecilik, basın ifade özgürlüğü açısından önemli ve faydalı oldu. Başından beri hiç savunma yapmadım, bugün de yapmadım. Tek cümleyle 'İstinaf mahkemeleri yerel mahkemelerin onay makamı gibi çalışıyor' dedim, istinaf heyeti 'Burası hukuk tartışacak yer değil' dedi. Mahkemelerde hukuk tartışılamayacağını bir kez daha öğrenmiş olduk." dedi.

Ne olmuştu?

Sinan Aygül 13 Aralık 2022’de Bitlis Tatvan'da 14 yaşındaki bir çocuğa yönelik taciz ve istismar iddiasını sosyal medya hesabından duyurdu. Zanlıların bir polis ve bir uzman çavuş olduğunu belirtti. Hemen ardından da gözaltına alındı, tutuklandı. 22 Aralık 2022’de tahliye edildi.

Tatvan Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2023’te Aygül’e 10 ay hapis cezası verdi. Aygül kararı istinafa taşıdı. Van Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu 26 Mayıs 2023’te reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin Aygül hakkında verdiği hükmü oy birliğiyle bozdu. Aygül’ün yeniden yargılanmasına hükmetti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Sinan Aygül gazeteci yargılamaları
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