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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2024 17:41
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 08:07
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Sinan Ateş davasında beş sanığa müebbet hapis cezası

Sinan Ateş davasında, tetikçi Eray Özyağcı, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya, cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, azmettiriciler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Sinan Ateş davasında beş sanığa müebbet hapis cezası

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12’si tutuklu 22 sanıklı davada karar açıklandı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ve sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkemeye heyeti kararını açıkladı.

Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Sinan Ateş'in ailesine saldırı
2 Ekim 2024

Tetikçi Eray Özyağcı’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tetikçiyi olay yerine getirip götüren motokurye Vedat Balkaya’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, keşif yapan Suat Kurt’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cinayetin azmettiricisi Doğukan Çep, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski Ülkü Ocakları Başkanı ve dönemin Mersin Milletvekili MHP'li Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınan azmettirici Tolgahan Demirbaş ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl, Mustafa Uzunlar’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl, Aşkın Mert Gelenbey’e ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl, Emre Yüksel’e tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl, Murat Can Çolak’a tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklardan MHP'li avukat Serdar Öktem ve eski MİT mensubu Çağlar Zorlu, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, ve Aytaç Ataç'ın beraatine, Caner Güney'in tahliyesine karar verildi.

Cinayet Büro eski amiri Mustafa Ensar Aykal'ın dosyasının ayrılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

Sinan Ateş davası
Sinan Ateş davası
5 Temmuz 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
sinan ateş cinayeti
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