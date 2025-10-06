Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul Büyükdere Caddesi üzerinde 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle trafikte bekleyen avukat Serdar Öktem silahlı saldırıya uğradı.

Öktem, Anadolu Yakası istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Öktem, hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu. Olay yeri ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

"Adaletin yerini bulmasını istiyorum"

Öktem'e yönelik silahlı saldırının ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama geldi.

Ayşe Ateş, şu paylaşımı yaptı:

"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

"Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi. Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

"Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."

Ne olmuştu? Öktem, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin tutuklanan MHP’li avukat Serdar Öktem'in kullandığı araçla, tetikçinin bırakıldığı Bolu'da MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün babasına ait aracın peş peşe kameralara takıldığı dava dosyasında yer almıştı. Serdar Öktem'in Ekim 2024'te adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

